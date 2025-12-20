日本記者手摀遭砍騎士傷口 哽咽曝「出血始終無法止住」

即時中心／林韋慈報導

昨（19）日台北市發生駭人的隨機砍人事件。27歲張文自今（2025）年1月起於台北市中正區租屋，疑似縝密規畫犯案，於案發當日先後在三處縱火以分散警力，隨後返回租屋處換裝並縱火焚毀，再前往台北車站放置煙霧彈，並持刀砍殺保全致死，最終轉往人潮眾多的中山區，進入誠品生活南西店隨機攻擊路人，整起事件共造成4死11傷，包含張文本人最終墜樓身亡。事後也有一名日本記者錄下自己在誠品南西的第一視角。

案發當時，誠品生活南西店外正好有日本記者木下黃太在場，目擊張文砍傷一名37歲機車騎士的過程。木下表示，當時他人在事發大樓一樓，突然看到一名持刀男子衝入大樓，情況不明之下便立刻離開建築物，隨後在大樓外發現兩名已遭刀刃刺傷的傷者，其中一人騎著機車後倒地不起。木下回憶，現場僅有他一人協助救援，徒手替傷者止血，「請看看我的手，全部都是血」，他一邊以手壓住傷口止血，一邊哽咽表示，出血始終無法止住，救護車又遲遲未到，當時傷者恐怕已逐漸失去意識，情況相當危急。

木下認為，這起事件應被視為針對不特定對象的恐怖攻擊，而非鎖定特定人士行兇。他指出，自己後續也在建築物內目擊嫌犯揮舞刀械，顯示攻擊具有高度隨機性。他坦言，在缺乏任何專業裝備的情況下，想救人卻無能為力，內心感到相當痛苦，「身為一名記者，能做的只有如實傳達眼前所發生的一切」。

除了在社群平台X分享目擊經過外，木下也發揮記者本能，將現場錄下並上傳至YouTube，引發大量討論，不少網友表示，明明已經有手持攻擊武器的人在附近，卻還是有許多人沒有意識的在附近徘迴，大呼台灣人的警覺心需要再加強，也悲傷無辜生命離去，並安慰木下已經做得夠多了。

