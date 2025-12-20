日本記者目睹張文恐攻 上前「徒手救人」無能為力哽咽

社會中心／倪譽瑋報導

張文砍人事件發生當下，日本記者木下黄太剛好在現場。（圖／翻攝自X@KinositaKouta）

19日台北車站一帶發生恐怖攻擊事件，男子張文丟煙霧彈，並持刀無差別攻擊；記者兼作家的日本人木下黄太，在中山站目擊事件，見到有騎士被砍倒地，他趕緊上前救援，但身上沒有專業工具，徒手止血最終無果。事後木下黄太發文感嘆，「在台北遭遇恐怖攻擊。無能為力…」

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時許，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後墜樓身亡。

廣告 廣告

木下黄太想為受傷的騎士止血，奈何身上沒有專業工具、最終無果。（圖／翻攝自X@KinositaKouta）

曾任日本電視台社會線記者的木下黄太，在張文於中山站攻擊時，人便在現場，目睹這一切的他趕緊投入救援，一位騎士被砍傷倒在路上，木下黄太上前幫忙，但身上沒有專業工具，只好試著徒手止血，但「血怎樣都止不住」，對此他感到心痛。

事後木下黄太用手機紀錄當時的狀況，並發文感嘆，在沒有任何裝備、沒有專業器材的情況下，難以拯救他人的生命，「在台北遭遇恐怖攻擊。無能為力…」

更多三立新聞網報導

日本業者曝「陸客不來沒差」：還有別國遊客 中國人反而受害

購屋熱區曝！雙北「千萬元內」有機會 這3區有望買在捷運附近

中山站隨機砍人！驚傳歹徒殺進誠品 眾人嚇壞躲倉庫

一直發展不起來？這縣市居民評「假日常往外地跑」：讓人厭世

