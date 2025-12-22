日本記者「徒手救騎士止血」疑染HIV？ 羅一鈞回應了

白衣騎士遭砍大量失血，木下黃太第一時間替傷者止血。（翻攝自X@KinositaKouta）

台北捷運台北車站與中山站商圈19日爆發隨機殺人案，釀4死11傷悲劇，事發當下日本記者木下黃太在第一時間就徒手替傷者止血，然事後傳出他恐面臨愛滋病毒感染風險。對此，疾管署長羅一鈞透過社群向他說明，強調他所施救的傷者並無感染愛滋病毒。

木下黄太發文指出，他已向羅一鈞確認，在事件中替其止血的男性「並非HIV陽性」，同時也澄清，可能是因為他在醫院接受預防性用藥才讓外界誤解，不過實際上他一開始就沒擔心感染風險，相關處置只是依循標準流程進行。對此，不少網友留言感謝他的幫助。

據《自由時報》報導，衛福部長石崇良指出，羅一鈞透別關心木下黃太的狀況，並轉述木下是在看到相關新聞後，請台灣友人致電1922，但因聯繫未果，才前往三軍總醫院開立預防性用藥。隨後，羅也向木下說明，被施救者並無感染風險，建議可停止服藥。

