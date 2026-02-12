日本詐騙受害額創新高 2025年突破約677億元

（中央社東京12日綜合外電報導）日本警方初估2025年社群媒體型投資與戀愛詐欺，加上特殊詐欺案的受害金額共3241億1000萬日圓（約新台幣677.7億元），較2024年增加1250億4000萬日圓（約新台幣261億元）。

「每日新聞」報導，日本警視廳（相當於警政署）今天公布的犯罪情勢統計指出，去年上述案例的受騙金額大幅超越過去最嚴重的2024年。

主要原因是「假冒警察詐欺」的案例增加，而且受害族群擴大到年輕世代。此外，以海外為據點的匿名與流動型犯罪集團所造成的被害也接連發生。警察廳對此抱持的危機感增加，表示「受害擴大的情況尚未受遏止」。

據日本警方掌握的案件數量，2025年特殊詐欺案較2024年增加31.9%，達2萬7758件；社群媒體型的詐騙增加47.9%，達1萬5142件；受害金額方面，特殊詐欺為1414億2000萬日圓，幾乎成長近2倍。

據警視廳網頁說明，特殊詐欺是以電話等方式，在不與被害人面對面接觸的情況下行騙，並以匯款到指定銀行帳戶或其他方式，向不特定多數人騙取現金等財物，其中也含以威脅手段奪取現金等恐嚇取財。

另外，社群媒體型詐欺受害金額增加43.6%，達1827億日圓，其中包含透過以名人代言勸誘投資，以及藉由戀愛關係的網愛詐欺。包含特殊詐欺在內，不論是掌握的案件數或受害金額，皆創下歷史新高。

關於特殊詐欺的受害金額，「假冒身分行騙」的手法是2024年的2.4倍。其中，冒充警察來電稱「你的帳戶被用於犯罪」的案例詐欺金額達985億4000萬日圓，占特殊詐欺整體近7成。

若依被害人年齡層來看「假冒警察」案，30多歲最多，40歲以下占了一半，這也顯示以往特殊詐欺多集中於長者的趨勢正在改變。

在特殊詐欺中，犯嫌最初接觸被害人的方式以手機為主，較2024年增加至2.2倍；40歲以下族群超過9成透過手機接觸，被認為與年輕族群受害擴大有關。

2025年因特殊詐欺而被捕或被函送者增加33人，達2307人，其中為集團首腦或主謀增加16人至66人；因社群媒體型詐欺被捕或函送者則大幅從258人增加到387人。（編譯：楊惟敬）1150212