日本評估入境新制手續費 可能落在500元上下

（中央東京24日綜合外電報導）日本政府預計在2028年4月起實施線上入境事前審查制度JESTA，且收取手續費。日媒稍早披露，官方正在評估就此收取2000到3000日圓（約新台幣410到615元）的手續費。

日本政府參考美國旅行授權電子系統（ESTA）而創建JESTA。這項制度預計於2028年4月起實施，且收取費用，適用對象為享有短期居留免簽證待遇的外國人。

日本未來將藉此要求旅客事前申報職業、入境目的、住宿地點等資訊，希望防止非法居留、犯罪等人士入境日本之外，也盼有助簡化入境審查程序。

廣告 廣告

共同社昨天報導，日本今年全年的訪日遊客預計首度超過4000萬人次。而收取這筆手續費，有望替日本官方帶來一定收入。

日本政府計劃明年在通常國會，提交納入創建JESTA的出入境管理及難民認定法（簡稱入管難民法）修正案。

相關人士透露，美國與加拿大等國也採用同樣制度。而日方將參考其他國家開徵的水準，約為1000日圓到6000日圓左右。

日本政府接下來將決定費用的具體用途，其中一項提案為發生災害時，用於訪日外國人的急難救助等。（編譯：楊惟敬）1141224