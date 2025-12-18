日本調高所得稅門檻至178萬日圓 自民黨與國民民主黨達成共識

日媒報導，日本自民黨與國民民主黨18日就被稱為「年收之壁」的所得稅起課門檻調整達成共識，同意將現行的160萬日圓提高至178萬日圓，作為明年度稅制改革的重要內容之一。

這項被稱為「年收之壁」的制度，指的是個人年收入一旦超過一定金額，即須開始負擔所得稅，長期被視為影響兼職族、家庭第二收入者及中低所得勞工是否增加工時的關鍵因素。自民黨與國民民主黨近來持續協商，針對減稅效果應擴及的對象範圍進行最後階段的磋商。

今日，自民黨稅制調查會會長小野寺五典與國民民主黨稅制調查會會長古川元久會談後，確認自明年度起，將所得稅起課門檻由160萬日圓調高至178萬日圓。古川元久表示，這次調整達成了將減稅效益擴及中產階級的目標；外界也普遍解讀，原本主張將減稅重點放在低所得族群的自民黨，在協商過程中作出讓步。

此外，針對不對最低生活費課稅的「基礎扣除」制度，目前在年收入850萬日圓以下設有四個級距的加算扣除，相關制度設計也被認為將配合此次起課門檻調升一併進行檢討。

同日下午預計在傍晚左右，日本首相高市早苗與國民民主黨代表玉木雄一郎舉行會談，確認雙方就調高所得稅起課門檻所達成的共識。自民黨方面擬將把相關內容納入執政黨的稅制改正大綱，並於19日彙整完成，作為明年度稅制改革的政策基礎。

