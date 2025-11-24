日本證實擬在與那國島部署飛彈 中國今劉公島海域實彈射擊

日本防衛大臣小泉進次郎昨日證實，將持續推動在與那國島上部署飛彈計畫。（翻攝自X@shinjirokoiz）

日本與中國關係持續緊張，日本防衛大臣小泉進次郎昨日證實，將持續推動在與那國島上部署飛彈計畫。此外，中國海事局昨日通報，11月24日6時至17時在劉公島東部水域進行實彈射擊。

據《彭博社》報導，日本防衛大臣小泉進次郎昨（23日）訪問沖繩與那國島時證實，會持續推動在島上基地部署飛彈的計畫，重申此舉有助於降低日本遭軍事攻擊的可能性。該報導提及，與那國島僅距離台灣約110公里，為日本距離台灣接近的領土，該情形反映日本對台海衝突的憂心。

中國海事局昨日通報，11月24日6時至17時在劉公島東部水域進行實彈射擊。（翻攝自中國海事局官網）

中國海事局日前才發布渤海海峽黃海北部的航行警告，宣告11月23日16時至12月7日16時，在劃定的海域執行軍事任務，禁止駛入。中國海事局昨日又公布今（24日）6時至17時於劉公島東部水域進行實彈射擊，劃定的海域禁止駛入。地點落在山東半島東北方，靠近黃海北部近岸海域。

據《中央社》報導，相關分析指出， 劉公島在日中關係別具意義，其為清朝北洋艦隊的誕生地，甲午戰爭後期的1895年2月，日本軍通過威海衛之戰殲滅了北洋艦隊，完全控制了渤海灣並登上劉公島。劉公島風景園區還在官網中介紹稱這裡是「勿忘國恥的警示之地、凝心聚力致力民族復興的聚魂高地」。

