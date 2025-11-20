日本證實首度輸出致命性武器! 出口美愛國者-3導彈 可能「曲線援烏」

愛國者導彈防空系統。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 日本內閣官房長官木原稔今 ( 20 ) 日在記者會上稱，日本政府已向美國出口日本航空自衛隊持有的「愛國者」地對空攔截導彈。日本防衛省就出口的「愛國者」導彈稱，已確認將由美軍使用，不會提供給第三國。導彈數量未公佈。

這是自 2023 年日本政府解除對包括致命武器在內的成品出口禁令以來，首次實現成品出口。

據日本《共同社》 2023 年12月報導，日本政府當月 22 日修改了規定防衛裝備品出口規則的防衛裝備轉移三原則及運用指針。決定立即適用新規定，向美國提供基於美國企業授權在日本生產的地對空攔截導彈「愛國者」-3（PAC-3）。出口規則大幅放寬，安全保障政策迎來重大轉折。這是 2014 年制定防衛裝備轉移三原則後，首次決定出口具有殺傷能力的武器。

日本內閣官房長官木原稔之前擔任防衛大臣。 圖：翻攝自日本防衛省Ｘ（推特）

防衛裝備轉移三原則和運用指標分別由內閣會議、國家安全保障會議（NSC）決定修改，未經過國會討論。

關於外國企業開發、日企獲得許可製造的授權產品，允許「基於授權方國家的要求進行提供」。現在僅允許向美國出口授權生產的零部件，但今後可向美國以外的授權國家提供，包括完成品在內。若對方提出要求，還可向第三國運送。

關於具有殺傷能力的武器及彈藥，不允許授權國家向「正在發生戰鬥的國家」轉移。儘管提供給美國的「愛國者」-3 不會交給烏克蘭，但通過彌補持續提供軍事援助的美軍的彈藥短缺，以間接方式對烏支援。

