日本警報再起！林氏璧喊第二波流感來了 關東、九州疫情升溫

近期不少民眾規劃去日本玩，日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧提醒，日本進入第二波流感流行期，九州地區仍在流行，原本趨緩的關東地區也再度升溫，計畫赴日的民眾務必做好防疫準備，特別是長者與幼童，應提前接種流感疫苗，因抗體生成至少需14天，並事先備妥口罩、酒精乾洗手等防疫用品。

林氏璧昨（31日）在臉書指出，日本天氣持續偏冷，流感流行曲線再度上升，台灣與日本目前都已進入今年秋冬的「第二波流感流行期」，且不僅是先前的A型H3N2，還混合了B型流感病毒。

廣告 廣告

林氏璧引用日本國立健康危機管理研究機構的資料指出，截至1月25日，全日本3000多家醫療機構通報的流感患者總數達6萬3326人。平均每家醫療機構通報人數在先前從高峰51.12人降至10.35人後，接著回升至10.54、11.33，本周更達16.64 人，顯示流感疫情已連續三周走升。

林氏璧表示，從地區來看，九州地區仍處於流行狀態，而原本疫情趨緩的關東地區也再度升溫，特別是東京周邊縣市重新進入流行榜單。東京目前流感較為活躍的區域，包括八王子市、町田市，以及中野區、豐島區、北區、荒川區與江東區等地。

林氏璧進一步分析，最近5周鑑定出的病毒型別以A型H3為主，占約 74％，但B型流感占比已上升至26％，顯示這波是混合B型流感的第二波流行。台灣方面，根據疾管署27日最新統計，類流感門急診就診人次達11萬0501人次，較前一周增加 3.9％，整體呈上升趨勢，檢出病毒以A 型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

針對防疫，林氏璧提醒，目前國內公費流感疫苗仍剩約13萬劑，符合資格的人，特別是幼童、長者及高風險慢性病患者可考慮接種，以因應台日兩地可能接續出現的第二波流感流行，尤其疫苗需約14天才能產生保護力。

此外，他也叮囑近期計畫前往日本旅遊的民眾提高警覺，建議準備口罩、酒精乾洗手、維生素 C 發泡錠、噴霧型蜂膠、感冒症狀治療藥物及喉糖等防疫用品；若出現喉嚨不適可先用蜂膠，有症狀則及早服用感冒藥，長者或幼童出國前也建議先完成疫苗接種，以降低感染風險。

更多中時新聞網報導

頑童揪2.5萬人站著唱 「這裡沒條款」

NBA》詹皇噙淚返鄉 湖人卻慘輸騎士

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」