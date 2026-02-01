日本警報再響！日旅達人曝「第二波流感來了」單週破6萬人就醫 東京7地疫情明顯升溫

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

日本近期天氣寒冷，各地地區降雪逐漸增強，部分地區的積雪量已超越往年平均的5倍以上，也讓流感疫情再度升溫。日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，日本「第二波流感流行來了」，且這一波不只是先前的A流，還混著B型流感，他貼出數據指出，截至1月25日，一週內全日本3000多家醫療機構通報的流感患者數已逾6萬人，同時也提醒計畫旅日本的民眾，可以準備口罩、酒精乾洗手等7種防疫用品。

廣告 廣告

日本近期天氣寒冷，各地地區降雪逐漸增強，部分地區的積雪量已超越往年平均的5倍以上，也讓流感疫情再度升溫。（圖／AP美聯社）

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，1月初一度探底，但隨著天氣轉冷，流感流行曲線再度向上抬升，「目前台日兩邊流感都開始了這個秋冬的第二波流感流行」，且不只是先前的A型H3N2，還混合B型流感病毒。他表示，根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至1月25日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為6萬3326人，本週每家醫療機構平均通報患者數來到16.64人，已連3週增加。

林氏璧貼出數據說明，目前九州仍是流感流行重點區域，但原本疫情趨緩的關東地區再度升溫，特別是東京週邊縣市重新進入流行榜單，全日本47個都道府縣中，有42個地區的患者數較前一週增加，其中，東京目前流感較活躍的地區包括八王子市、町田市，以及中野區、豐島區、北區、荒川區與江東區等。

林氏璧進一步提到，最近5週鑑定的流感病毒型別中，以A型H3N2為主，約占比74%，B型流感則占26%、比例明顯提高，「所以這波是混著B流而來的第二波」；台灣方面，據疾管署27日最新統計，今年第3週（1/18-1/24）類流感門急診就診人次達11萬501人，較前一週增加3.9%，病毒多以A型H3N2為主，其次為B型及A型H1N1。

另外，林氏璧也表示，台灣目前公費流感疫苗剩餘約13萬劑，建議長者、幼童或高風險慢性病者先完成疫苗接種，降低感染風險；並在留言區叮嚀，近期欲前往日本的民眾可以準備口罩、酒精乾洗手、維生素C發泡錠、噴霧型蜂膠、明治R1優酪乳、感冒症狀治療藥物及喉糖等防疫用品。

更多FTNN新聞網報導

日本流感提前大爆發！旅遊達人示警：24地區亮紅燈 赴日旅客務必注意

鼻病毒來襲！中國爆發疫情、台灣也上升 醫：嚴防「最危險C型」易誘發氣喘

網喊「福岡沒戴口罩也沒事」遭醫打臉！旅日達人曝流感重災區

