日本警報級大雪！北陸估24小時積雪70公分 東京路面可能結冰

因強烈冷氣團影響，日本氣象廳表示，將出現警報級大雪。（示意圖／Pixabay）

最近準備赴日旅遊的台灣民眾注意，日本氣象廳發布最新警報，受強烈冷氣團影響，東日本與西日本的日本海側地區自3日起將面臨警報級大雪，部分地區平地亦可能積雪，其中北陸地區預估24個小時積雪量可達70公分，而東京除了積雪也會出現路面結冰。民眾前往日本旅遊應隨時關注大眾交通狀況，及自身安危。

據日媒《山形電視台》報導，從日本氣象廳發布最新氣象概況顯示，日本附近目前呈現強烈冬型氣壓型態，日本海上氣壓槽延伸至西日本日本海側；上空約5500公尺高度存在低於攝氏零下36度的強烈寒氣，流入北日本至西日本，促使東西日本的日本海側降雪加劇，同時伴隨雷擊。這波強烈冬季氣壓型態預估將持續至3日清晨，使東日本和西日本較少降雪的太平洋側地區，也會出現大雪。

日本氣象廳預測，2日18時至3日18時的24小時降雪量，多數地區將出現明顯積雪，北陸地區約70公分、近畿地區約60公分、關東甲信地區約50公分、中國地區約40公分、九州北部地區約30公分、四國地區約15公分。

對此，日本氣象廳提醒，東西日本民眾應提前做好防雪、防雪崩準備，避免長時間在戶外停留；北日本至西日本則需注意雷擊、龍捲風及冰雹，發現發達積雨雲接近時應立即移至建築物內避險。此外，農作物及農業設施亦應加強防護，以降低災害損失。

