日本警察步槍驅熊隊首次出動 擔心流彈天黑後無功而返

2025年11月15日，日本岐阜縣大野郡白川村設有「熊出沒注意」的警告標示。路透社



日本政府成立配備步槍、狙擊手的警察驅熊特別機動隊，上週四（13日）開始可以開槍驅熊，今日週二（18日）首次出動。但因為擔心在居民區流彈誤傷，警方的驅熊隊員天黑後撤退，無功而返。

此一事件凸顯出在日本居民區若是出現熊隻，就算有受訓的國家授權人員，還是難以開槍獵捕的問題。因憂慮步槍子彈動能極大，流彈或跳彈誤傷他人或損害居民財產，不管是獵人還是現在的警察，用槍時機都極度受限。

週二上午6時30分左右，岩手縣岩泉町岩泉太田的住宅區內，有疑似同一對的母子熊連續第二天出現在柿子樹上。現場緊鄰當地的小學，縣警決定出動新成立部署的驅熊機動隊。

機動隊小組下午1時抵達現場，疏散當地居民，尋找用槍時機。但是這兩隻熊一直待在樹上，警方擔心從地面朝樹向上開槍，因為沒有阻礙，子彈射偏有可能危害其他人安全。等到下午4時35分日落時，警方決定撤退。

當地町公所並沒有請求獵人出擊的「緊急獵槍」機制，因此成為警察驅熊機動隊的第一次出動時點。該機動隊目前先在秋田縣與岩手縣設置，兩縣各有兩隊編制。

岩泉町是典型的日本山中小城鎮，熊出沒的事發地點距離岩泉小學僅100公尺，岩泉小學就緊鄰山林地帶。町內一名50多歲婦女受訪時說：「我上班和購物都會經過附近，非常可怕。希望牠們能快點冬眠。」

在13日開始可以出動前，這些警方的驅熊機動隊接受當地獵人一週的培訓，培訓場地往往就選在河岸，以沒有民居以及有河岸堤防可以阻擋子彈的環境，作為最佳的開槍地點。但是熊隻目前頻繁出現在日本住宅、商業區，如何尋找開槍時機就變得非常棘手。

