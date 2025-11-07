日本警界憾事！獨自值勤「頭中彈喪命」32警官倒血泊…魂斷派出所

國際中心／陳弘逸報導

日本東京都足立區西新井警察署三丁目派出所，今天（7日）驚傳32歲警官持槍自戕。（示意圖／Pixabay）

日本東京都足立區西新井警察署三丁目派出所，今天（7日）驚傳32歲警官持槍自戕，被同事發現，頭部流血倒臥所內，當場死亡；對此，官方證實此案，也深表遺憾，另指出當時僅死者一人在派出所值勤，詳細案情，仍待釐清。

據《TBS NEWS DIG》報導，今天（7日）上午7時許，一名隸屬於社區事務課32歲警官，被人發現頭部流血，倒臥東京都足立區西新井警察署三丁目派出所內，當場死亡。

對此，東京都警察署說明，當時僅死者一人在派出所值勤，犯案手槍來源借用的，關於同仁輕生，也深感遺憾，詳細事故原因，仍待調查，並防止類似事件再次發生。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

