日本議員喊「想看貓熊去台灣」提動物交流 國台辦氣炸：妄言囈語、癡人說夢

中日關係近日緊張，而日本國內目前僅剩東京上野動物園2隻大貓熊，明年2月將歸還中國，日本議員神戶市議員上畠寬弘日前在社群發文分析，台北市立動物園的大貓熊非租借，並表示已在議會提出與台灣進行動物交流，更說「如果只是為了看貓熊就去向中國卑躬屈膝，甚至前往那個充滿人治與獨裁風險的中國，那麼倒不如前往自由與民主的國家—安全且乾淨的台灣」。對此，國台辦發言人彭慶恩怒嗆「日本個別政客的妄言囈語，是癡人說夢」。

上畠寬弘日前發文指出，台北市立動物園的大貓熊並非租借，而是中國以「台灣屬於國內」的獨自理論，主張不適用《華盛頓公約》而贈與。因此即使政權由國民黨轉為民進黨，台灣仍持續飼養大貓熊。他主張動物園領域亦應去中國化，並已在議會提出與台灣進行動物交流，正進行協議。

上畠寬弘指出，「因為說到底，貓熊本身就是中共侵略西藏的證據。如果只是為了看貓熊就去向中國卑躬屈膝，甚至前往那個充滿人治與獨裁風險的中國，那麼倒不如前往自由與民主的國家——安全且乾淨的台灣。而且，卑鄙又殘酷的，是中國共產黨。」

國台辦今（24）日舉行例行記者會，有記者提問，「中日雙方有關租借協議即將到期，最後兩只旅日大貓熊將於2026年年初回國。對此，有日本議員稱，台北動物園的大貓熊是中國大陸贈送的，目前已就日本動物園與台北動物園開展動物交換進行磋商。對此有何評論？」

彭慶恩表示，日本個別政客的妄言囈語，是癡人說夢。需要強調的是，2009年大陸贈台大貓熊是大陸同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關系和平發展的重要成果，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去歡樂時光和美好回憶。大貓熊作為國寶，值得兩岸同胞共同珍惜。台獨分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

