日本議員挺台！嗆中國落後千年 再轟國民黨：看起來像傀儡

政治中心／綜合報導

八炯（右）前往神戶訪問市議員上畠寛弘（左）。（圖／翻攝自Youtube@攝徒日記Fun TV）

日本神戶市議員上畠寛弘，主張台日交流促進友誼、自由民主；日前反共網紅八炯親自拜訪神戶與他交流，上畠寛弘分享自己的政治理念，他直批中國社會「落後了一千年」與日本價值觀對立，反而台灣與日本較相近。他也表示比起支持「中華民國」更想支持「台灣」，中華民國是站在「中國國民黨」的立場上，上畠寛弘直言「看起來像個傀儡」。

八炯提問，日本近年來對中國的反感、不喜歡中國遊客，是中國文攻武嚇的擴張，還是純粹中國遊客在大鬧日本？上畠寛弘認為，「說到底就是價值觀根本不合，沒有自由、沒有人權，還有髒、沒有清潔」。

上畠寛弘也點出另一關鍵：違和感，現在媒體、網路讓大家能正確取得資訊，了解中國的情況，不少人開始感受到「與中共宣傳不同」的違和感，以前常有「中國是擁有4000年歷史偉大國家」之類的說法，但實際看到後不免質疑「為什麼明明是這樣，卻只能給中國掌聲，還說什麼中日友好、用一種很奇怪的方式來講呢？」讓懷疑的心態升高、對中國厭惡。

上畠寛弘表示「我認為現在的中國社會落後了一千年，連最基本的法治觀念都不存在」。（圖／翻攝自Youtube@攝徒日記Fun TV）

八炯也問，日本人看到「中華民國」會不會第一時間認為是「中華人民共和國」？上畠寛弘認為，因為簡稱是中國「我想會有很多人誤會，畢竟中國國民黨本來就是…有從中國來台灣並佔領的歷史，所以他們其實不是台灣人對吧？」現在也有很多住在台灣的人認為「台灣人就是台灣人」這一點很關鍵，認同自己是台灣人很重要。

談到國民黨，上畠寛弘也表示「正式名稱應該是中國國民黨吧，看起來像個傀儡，我還是想支持台灣而不是中華民國」他認為支持「中華民國」其實是站在中國國民黨的立場上，他喜歡台灣也想支持所有台灣人「是台灣，也就是福爾摩莎」。

上畠寛弘直言「中國國民黨」看起來像傀儡。（圖／翻攝自Youtube@攝徒日記Fun TV）

八炯詢問，面對中國認知作戰，台日雙方是否有值得互相學習的點？上畠寛弘認為，台灣有揪出潛伏的中國間諜，日本連取締間諜的相關法律都沒有，想要推動總會有人出來阻撓發言。他直言，日本人以日本人的身分發言沒問題，但有一些表面上是日本人，實際上卻是中國間諜「現在無法查出或取締這些人，我認為日本要從這點檢討」。

最後，上畠寛弘表示，自己雖然是神戶市議員，但也推動各領域的交流，在未來希望能做到「即使我們離開了，也會把日台友誼的接力棒，交給肩負未來的年輕世代」。

