日本議員接力訪台 訪中受阻出現「外交溫差」

（中央社記者戴雅真東京22日專電）日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發日中關係惡化，也影響議員外交。眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一正在訪台，但日中友好議員聯盟今年顯然難以訪問中國，日媒報導，日本議員與台灣、中國的互動差異日益明顯。

萩生田光一目前是「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長。時事通信社報導，他訪台期間將協調與總統賴清德會談，他在2022、2023年擔任自民黨政務調查會長期間也曾訪問台灣，當時被視為對台友好的已故前首相安倍晉三「後繼者」。

報導稱，除了前法務大臣鈴木馨祐，以及石破內閣時期擔任首相輔佐官的眾議員長島昭久之外，前外相河野太郎等6名麻生派成員也將在24日訪台。據悉，從現在到明年初，接力前往台灣的日本國會議員人數將達約30人。

時事通信社指出，在中國對台灣施壓、對日本採取強硬態度的背景下，日本議員一連串訪台行動，可視為日本重視日台合作的具體表現。一名保守派資深人士表示，「有必要以堅定態度面對中國」。

另一方面，跨黨派組織「日中友好議員聯盟」（日中議聯）原本打算在17日臨時國會閉幕後訪問中國，不過在11月7日高市早苗的「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」國會答詢後，情況急轉直下。

報導指出，在聯盟會長、前自民黨幹事長森山裕的授意下，日中議聯事務局長、自民黨的小渕優子，以及立憲民主黨的近藤昭一等人，本月初曾私下拜會中國駐日大使吳江浩，但雙方協調沒有取得進展。議聯幹部坦言，「目前情勢很嚴峻」。

時事通信社提到，日本議員對中外交的核心人物是自民黨前幹事長二階俊博，但隨著他退出政壇，雙方溝通管道明顯變窄。公明黨過去也在日中外交扮演重要角色，但公明黨已經退出執政聯盟、變成在野黨，在這次日中關係降溫過程中，沒有表現出明顯動作。

公明黨相關人士說：「如果真的想要打開局面，必須由政治人物親自前往（中國）。」

中國從本月起加大軍事威嚇，包括對日本航空自衛隊戰鬥機進行雷達照射。中方動作從一開始呼籲公民避免訪日，接著以經濟層面施壓，逐步升高至軍事層面，且不排除長期化的可能。

報導指稱，面對自民黨議員接連訪台，中國勢必高度警惕。日中議聯幹部對此憂心表示，中國的態度恐怕會變得更加強硬。（編輯：唐聲揚）1141222