日本議長「吃年糕」噎死 12~1月為奪命高峰

日本新年會將「鏡餅」煮成年糕雜菜湯或紅豆年糕湯食用。（圖／photoAC）





日本在新年有吃年糕的傳統習俗，不過這類難以吞嚥的食物，每年都造成多人噎到送醫，甚至因此身亡，近日就有1名地方議長，在家中食用年糕時被噎到，送醫急救仍不治；東京消防廳也指出，這5年來轄內就有338人被年糕、糰子等哽住而送醫，高峰落在每年的12月至次年1月。

綜合日媒報導，日本石川縣穴水町議會議長小泉一明，去（2025）年12月28日中午時分，在家中吃年糕時被噎到，緊急送醫急救，但仍在下午4時多因急性心肺不全身亡，享壽75歲。

日本相關單位每年元旦前後，都會不斷提醒吃年糕的注意事項，不過仍免不了憾事發生。東京消防廳指出，今年元旦轄內接獲4件食用年糕、大福等食物而噎到的案例，皆為8旬至9旬的年長者，其中1名居住在港區的8旬女子因此死亡。

根據東京消防廳統計數據，近5年有338人被年糕、糰子等食物噎到送醫，包含33人死亡、120人命危，其中有超過一半案例是發生在12月及1月，高齡者尤其嚴重，提醒大家在吃這類食物時，要切成小塊細嚼慢嚥，小孩及高齡者不得獨自食用，在吃之前也要先喝些湯湯水水潤喉，並且要了解相關急救措施。

