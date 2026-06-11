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（觀傳媒高屏新聞）【記者陳佩琪／高雄報導】由日本全國護國神社會長（兵庫縣姬路護國神社宮司）泉和慶率領的日本全國護國神社神職人員、紀實報導記者井上和彥，以及在地協力者舘量子等一行共19人，於日前（6月9日）抵達台灣，展開為期三日的南台灣慰靈與歷史文化交流行程。本次隨團代表亦包含靖國神社權宮司村田信昌等日方重要神職人員，展現對台日歷史淵源與民間情誼的高度重視。

代表團抵台後隨即風塵僕僕前往屏東恆春，於昨（10）日先後參訪了巴士海峽戰歿者重要祭祀場所「潮音寺」，以及高雄「旗津戰爭與和平紀念公園主題館」，表達深切哀思並祈願和平。

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今日（11日）上午，代表團一行轉往高雄紅毛港「保安堂」進行參拜。保安堂因供奉日本軍艦「篷38號」高田又男艦長及共145名官兵，並建有全台唯一的日本軍艦紀念碑與故安倍晉三首相銅像，長期以來被視為台日民間友誼與特殊歷史情感的象徵。日方代表團對保安堂長期悉心奉祀日本軍神與官兵，表達了誠摯的感謝。

針對此次日本代表團大動作來台，紅毛港保安堂主委張吉雄在受訪時透露了關鍵的歷史新進展。張吉雄指出，據他了解，代表團此行除了慰靈，更帶有「實地調研」的重要任務。

張吉雄表示，在台日斷交前，民間曾有過一波遺骨挖掘工作。而隨著日本新政府、新政權上任，政府展現出對歷史與人道關懷的積極態度，認為對於過去不幸戰亡在海外的將士，「絕對不能置之不理，路過更不能視而不見」。目前政府相關單位已經正式展開調查，未來甚至不排除會有進一步的遺骨開挖與歸鄉動作。日方代表團此行，正是為了因應這項歷史性進展，提前進行前置的文史調研與交流。

高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長朱家煌也對此次調研表示肯定。代表團在結束保安堂肅穆的參拜與交流後，已於今日中午前驅車返回日本。文史專家與地方各界認為，代表團此行不僅是一場跨越海洋的慰靈之旅，更是台日雙方落實歷史還原的重要契機。透過民間、宗教與政府調研的齊頭並進，將有助於加深雙方對歷史記憶的理解，並為亞洲的和平與穩定奠定更深厚的友誼基礎。

日本護國神社代表團齊聚南台慰靈 - https://www.watchmedia01.com

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