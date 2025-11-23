日本變了？他睽違5年再訪驚呆：「4現象」濾鏡碎滿地、以為回到台灣
實習編輯藍子瑄／台北報導
台人旅日風潮不減，不過有網友睽違 5 年再訪日本，卻驚訝發現「和記憶中的樣子不太一樣」。該名網友表示，自己上次造訪日本已是 2019 年，時隔多年再訪，卻感受到街景氛圍明顯改變，甚至直呼日本變得「越來越像台灣」，引發網友熱議。
原 PO 在 Dcard 分享，此行再度造訪日本，依舊走訪藥妝店、補買生活用品，也品嚐許多街邊小吃，但實際感受到的氛圍卻與過去印象中略有差異。他坦言，這趟旅行最明顯的變化，就是街景與五年前的記憶不太一樣。
以店家為例，許多店內的服務人員並非日本人，而是來自台灣、中國、印度、尼泊爾、越南等國籍的外籍店員；而他過去熟悉的「電車氛圍」似乎也有所不同，這次搭乘電車時，明顯聽到日本乘客交談的聲音。
原 PO 進一步指出，部分街道整潔程度也與記憶中不同，偶爾能看到飲料瓶或垃圾放置在路邊，街上邊走邊吃的情形也比之前更常見。不過，他也提到，日本街頭仍較少出現大型選舉看板或政客帆布，因此整體視覺上依舊維持一定程度的整齊感，這點與台灣相較之下差異仍在。
貼文曝光後，隨即引起網友激烈討論，有不少人跳出來表示「其實日本一直都是這樣」。有人回應，自己 2019 年就看過外國店員、車廂聊天聲以及路邊垃圾的現象，可能原 PO 以前剛好沒遇到。有旅客直言，日本雖然給人乾淨、有素質的印象，但終究不是完美國度。有人分享在京都市區看過喝醉的上班族直接在路邊小便，也有人遇到日本年輕人伸腳擋路。
不少網友也指出，日本大城市的夜晚其實和其他國家類似，新宿、池袋、上野等地都有抽菸群聚、醉漢大聲喧嘩甚至醉倒的景象，街角偶爾也能看到飲料瓶堆滿矮牆。有人說：「日本地鐵站很多都老舊偏髒，黃黃黑黑的，北捷乾淨度根本完勝。」但也有人反駁，「因為觀光客多起來，人多垃圾也多，就很難維持品質」。
另一派網友則認為，原 PO 此次的旅程可能集中在東京、大阪等觀光熱點，才會覺得雜亂；若想找回「日本味」，建議往地方走。「岡山就不錯」、「九州真的很純樸」、「日本一直以來外國店員都很多，電車下班下課時間以外還是很安靜，路邊的垃圾是集中區，不是隨意棄置，邊走邊吃確實是，但少數」。
