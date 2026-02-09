日本豐前市副市長清原光率團共襄北埔「三烏王」客庄文化盛會

圖 / 日本福岡縣豐前市副市長清原光(前排右五)率訪問團訪問北埔鄉出席「第三屆北埔三烏王爭霸賽」由鄉長莊明增(前排右六)及鄉代會主席徐鏡明(前排右七)親自接待 (豐前市台北聯絡處提供)

[記者張文生綜合報導]

日本福岡縣豐前市副市長清原光率領代表團訪問北埔鄉，2月7日出席「第三屆北埔三烏王爭霸賽」與北埔鄉親同樂，也循著年節氛圍展開一段「看得到、玩得到、走得到」的客庄文化行程。北埔鄉長莊明增及鄉民代表會主席徐鏡明親自接待，向日本訪問團展現北埔的熱情與濃厚年味。

北埔鄉已於2026年1月23日在台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊等多位台日貴賓見證下，與福岡縣豐前市正式簽署「國際交流合作協定」，為台日地方交流建立更穩固的合作基礎。此次豐前市代表團由副市長清原光帶領訪問團回訪北埔鄉，透過節慶活動與文化體驗，讓交流不僅止於儀式，更深入在地生活脈絡。

豐前市代表團首先到場為「第三屆北埔三烏王爭霸賽」加油打氣，也藉此認識了客家傳統遊戲「跌三烏」的趣味與競技精神。隨後參與「體驗春節春聯揮毫活動」，在墨香與祝福聲中感受客庄迎春納福的傳統；並前往參觀鄧南光影像館，透過鄧南光的影像作品走讀北埔街區與庶民記憶，更貼近北埔的人文底蘊。

圖 / 日本豐前市副市長清原光體驗春節春聯揮毫活動 (豐前市台北聯絡處提供)

圖 / 豐前市代表團副市長清原光(右三)豐前市顧問李奇嶽(右二)等一行與北埔鄉長莊明增於鄧南光影像館合影 (豐前市台北聯絡處提供)

豐前市清原光副市長表示非常感謝北埔鄉長莊明增及鄉民代表會主席徐鏡明的熱情接待，此次訪問從客家傳統三烏王遊戲到春聯揮毫、再到鄧南光影像館參訪，深刻感受到北埔客庄文化底蘊與濃厚的年味還有溫暖人情；未來期待在交流協定基礎上持續互訪，讓兩地情誼越走越近、合作越來越深。

豐前市市政顧問李奇嶽則表示，北埔是他的外婆家，同時他擔任豐前市的市政顧問，雙層的因緣串連起兩地友誼與緣分深感榮幸，期盼交流持續擴大、兩地友誼長存。