日本豪雪變「兇器」 屋簷冰柱垂掛宛如利刃恐傷人

日本遭遇今年冬天最強、最長「寒流侵襲」，多地積雪不斷加深，部分地區，雪深甚至突破2公尺，民眾最擔心的，還有屋頂積雪太重可能壓垮房屋，屋簷下的冰柱，更像利刃，可能會傷人。

民眾：「入口，那已經完全……。」

整個家門口已經被擋住，從建築後方進入，來到玄關打開門，整個就是雪牆。

民眾：「真的很難出去啊，會把身體累壞。」

日本迎來最強又最長的寒流，多地積雪深不見底，部分地區，積雪高度，甚至突破2公尺。

新聞主播：「青森的五所川原，再加上冰柱，看起來簡直像兇器一樣，受到上一波寒流影響，目前很多地方，已經變成這樣的狀況，積雪已經像這樣從屋頂突出來了。」

青森黑石市防災管理主事村上仁哉：「民眾擔心空屋倒塌，通報接連湧入。」

寒流帶來的豪雪，讓不少住宅屋頂上，堆著厚厚的積雪，民眾相當擔心建築會撐不住。因為去年就至少發生24起，厚雪造成房屋崩塌事故。

所幸這兩天，氣溫開始緩和上升，但寒意還沒有要退場。

新聞主播：「今天呢許多地方寒意稍微緩和了一些，不過呢，這波寒意，似乎又要再度增強了，下一波寒流似乎正要來襲。」

氣象單位警告，新一波寒流即將南下，從週四週五開始，多地恐怕又要下起大雪。呼籲民眾，特別留意屋頂積雪崩落風險，以及交通與外出安全。

