日本貓熊將返中 矢板明夫揭統戰真相

▲在東京上野動物園的兩隻大貓熊將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在日中關係緊張之際，日本東京上野動物園證實，園內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，在日中關係緊張之際，「貓熊將消失」過於明顯的政治連動，讓日本人產生反感，更分析指出，貓熊一旦被清楚標記為「政治工具」，其魅力自然消散。

矢板明夫在臉書上發文表示，上野動物園的貓熊即將於明年1月全數返還中國，日本可能出現「零貓熊」的局面。他引用了日日新聞在本月20、21日進行的民調，提問「政府是否應該向中國爭取再度引進？」結果顯示，70%的日本民眾認為「沒有這個必要」，只有26%支持交涉。矢板明夫分析指出，這不只是對貓熊的態度，更是對中國外交的一次冷靜回應，比任何外交評論都更說明核心問題。

矢板明夫進一步表示，貓熊自1972年日中建交以來，一直被塑造成「友好象徵」。「但半個世紀過去，日本社會已經看清了一件事：當熊貓被當成外交籌碼、政治獎懲工具時，它的可愛度就會迅速貶值。」他指出，近來在高市早苗發表「台灣有事」相關言論之後中國強烈反彈，日中關係轉冷，日媒隨即大量報導「貓熊將消失」。「這種過於明顯的政治連動，反讓更多日本人產生反感。」

對於近期網路上出現「不需要貓熊」、「不想被政治操作」、「不想花大錢配合外交表演」等聲音。矢板明夫表示，這並非日本人突然不喜歡貓熊了，而是不願再被情緒勒索。「貓熊一旦被清楚標記為『政治工具』，其魅力自然消散。」

矢板明夫更提到，這樣的結局，其實早有前例。2008年5月胡錦濤訪日時，面對被視為最親中的福田康夫內閣，台灣、領土、歷史問題一樣沒有實質進展，最後留下的「成果」，仍只是一對貓熊。「當時在產經新聞負責報導該消息的我，寫下『分得出黑白的，只剩下熊貓了』，諷刺的正是這種空轉外交。」

他也提到，同樣的，台灣也曾被這樣操作過，送來的一對貓熊，被命名為「團團」「圓圓」，名字本身就帶著高度政治訊息，目的是作為統戰的象徵。

最後，矢板明夫表示，貓熊被賦予過多政治任務，最後反而讓社會看得更清楚，這不是善意，而是包裝過的「政治工具」。他也強調，貓熊的「去魅」，並不是日本或台灣變得冷酷，而是中國自己過度消耗的結果。

