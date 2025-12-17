日本貓熊歸零不捨！議員點名「台灣有」

▲在東京上野動物園的兩隻大貓熊將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日中關係緊張，日本東京都上野動物園證實，園內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」，將於明年1月底送還中國，這也是近50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面，上野動物園湧入許多不捨民眾排隊向大貓熊告別。對此，日本神戶市議員上畠寛弘表示，想看大貓熊可以去台灣看，更透露自己已經在議會提出與台灣進行動物交流，正在進行協議中。

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」相關言論後，中國強烈不滿，這一個多月以來，先後祭出旅行勸導令、禁止水產進口等多項反制措施。值此日中關係跌入谷底之際，東京都政府相關人士表示，雖有向中方請求延長期限或租借新的大貓熊，但未獲得積極回應，依照協商結果，決定將於明年1月底返還曉曉與蕾蕾。

曉曉和蕾蕾於2021年在上野動物園出生，是去年9月返還中國的大貓熊「力力」和「真真」的孩子。許多日本民眾聽到消息後湧入上野動物園與曉曉和蕾蕾告別，有民眾表示「牠們是日中友誼象徵，我真心希望熊貓能留在這裡」。園方展館主管鈴木仁表示，「讓牠們健康長大非常不易，真的帶來了許多喜悅和驚喜，唯有感激之情」。

大貓熊成外交籌碼 日議員拋日台動物交流反制

日本飼養大貓熊始於1972年，當年以日中邦交正常化為契機，中國贈送日本「康康」和「蘭蘭」在上野動物園飼養。1984年大貓熊被列入《華盛頓公約》中「滅絕危險等級最高的物種」後，禁止以商業為目的的國際交易，上野的大貓熊也從「贈送」變為以繁殖和研究為目的的「租借」。即使是在日本出生的大貓熊，所有權也屬於中國，高人氣的大貓熊成為北京對鄰國發動魅力攻勢的外交籌碼。

對此，日本神戶市議員上畠寛弘表示，台北市立動物園的大貓熊並非租借，而是中國以「台灣屬於國內」的獨自理論，主張不適用《華盛頓公約》而贈與。因此即使政權由國民黨轉為民進黨，台灣仍持續飼養大貓熊。「我主張動物園領域亦應去中國化，並已在議會提出與台灣進行動物交流，正進行協議」。

對於有網友詢問這是否意味著要從台灣那裡取得大貓熊，上畠寛弘則解釋「不需要。因為說到底，熊貓本身就是中共侵略西藏的證據。如果只是為了看熊貓就去向中國卑躬屈膝，甚至前往那個充滿人治與獨裁風險的中國，那麼倒不如前往自由與民主的國家——安全且乾淨的臺灣。而且，卑鄙又殘酷的，是中國共產黨」。

上畠寛弘的主張引發台灣網友熱議，紛紛在社群媒體留言表示，「我身為台灣人也非常反對台灣動物園有中國的熊貓，雖然動物是無辜的，但我還是希望把他們送回去」、「簡單來說就是，如果中國要求送還熊貓，就表示承認台灣獨立，但中國不想承認所以熊貓歸台灣」、「台灣的不能送回去？ 那就送日本啊」、「送一隻給日本吧，反正中國管不著」、「熊貓是中共政治外交的一個工具。台灣也好，日本也好。還有其他一些民主國家都不能被這種政治工具所束縛利用。盡早放棄這個工具為好」。

