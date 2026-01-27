日本貓熊歸零！「曉曉、蕾蕾」今啟程返中

▲日本上野動物園的雙胞胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今午後正式離開園區，預計今晚啟程飛回中國。圖為最後公開展示。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本東京上野動物園的雙胞胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今（27）日將離開日本，預計在今晚返回中國，不少粉絲感到心碎不捨，聚集在上野動物園外見兩隻貓熊最後一面。貓熊長期以來被視為日中友好的象徵，兩隻貓熊返中也代表著日本將時隔54年迎來「無貓熊」的日子。

綜合TBS電視台等日媒報導，剛滿4歲的雙胞胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」已於25日結束公開展示，並於27日正式啟程離開日本。

27日下午1點半左右，載運2隻貓熊的卡車緩緩駛離動物園，預計將於今晚從成田機場出發，飛往中國。據園長表示，雙胞胎貓熊在進入運輸箱及裝載過程中並未出現躁動，但由於情緒稍微顯得有些興奮，因此施用了少量的鎮靜劑。

廣告 廣告

▲大批民眾聚集在上野動物園門口，送已經在卡車上的「曉曉」與「蕾蕾」最後一程。（圖／美聯社／達志影像）

早在上午9點半開園前，動物園門口便已聚集了大批粉絲，只為送這對雙胞胎最後一程。粉絲紛紛表示：「好寂寞」、「想到以後見不到牠們了，心裡空空的。」、「明天起該怎麼辦才好……」

日本飼養大貓熊始於1972年。以日中邦交正常化為契機，中國贈送了「康康」和「蘭蘭」，開始在上野動物園飼養，隨即成為全日本寵兒。當日本與中國正因尖閣諸島（釣魚台）關係惡化時，「曉曉」與「蕾蕾」的父母「力力」與「真真」於2011年以租借形式來到日本。「曉曉」與「蕾蕾」則是於2021年在上野動物園出生。

隨著這次返還，長久以來的「貓熊外交」歷史將暫時中斷，日本國內將不再有貓熊的身影。上野動物園園長表示：「未來我們會持續與相關人士保持交流，並等待環境成熟，以便實施新的計畫。」

在日中關係趨於惡化的現狀下，目前尚無租借新貓熊的明確展望。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日議員提台日「動物交流」！國台辦重話警告：拿貓熊媚日必遭怒火

貓熊外交失靈？日本貓熊將返中 矢板明夫揭政治意圖：可愛度歸零

中日昔貓熊外交關鍵曝！日本專家爆斷絕主因：沒人直通習近平