日本貓站長去世百人悼念！貓後輩1舉動催淚

▲日本和歌山電鐵旗下的貴志川線，貴志站第二代貓站長「ニタマ」上月去世。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本和歌山電鐵旗下的貴志川線，本月13日在貴志站舉辦第二代貓站長「ニタマ」的社葬。這隻備受民眾喜愛的三花貓，在上個月去世，員工、粉絲在內約500人參加悼念，溫馨的是牠的貓後輩「よんたま」在儀式中，不時向ニタマ的畫像低頭致意、不停喵喵叫，像是在跟牠說話一樣。

據日本《讀賣新聞》報導，雌性三花貓「ニタマ」（Nitama）在2015年夏天接替同樣是三花貓的第一任貓站長「たま」（Tama），被任命為第二任貓站長，因為活潑可愛的外表為貴志川線的觀光做出不少貢獻，很快就晉升到「社長代理」。但牠在今年10下旬開始食慾不振，11月20日去世，享年15歲，和歌山電鐵也在當天頒布最終辭令，追贈ニタマ為「貴志川線名譽特別站長」，向牠的長年服務致上最高敬意。

ニタマ的社葬13日在貴志站車站舉行，由當地神社宮司誦讀祝詞，和歌山電鐵社長小嶋光信擔任葬儀委員長並致詞說，「ニタマ努力工作，帶給我們無可取代的療癒與陪伴，未來希望牠能與初代站長たま一起在天上繼續守護和歌山電鐵。」

令人感動的是，目前在伊太祈曽站擔任貓站長的「よんたま」（Yontama）也出席社葬，還多次對著ニタマ畫像低頭致意，不停喵喵叫。小嶋社長認為，よんたま想表達的是，「我好孤單，喵。但我們會努力的，喵」。

來自全國各地的貓站長粉絲在車站外參加社葬。儀式結束後，他們在ニタマ的畫像前為他祈禱，並在車站附近設立的花圈上擺放了鮮花和貓糧。一位來自奈良縣大和高田市的10歲小學四年級生和父親一起前來，他帶來了一張二魂和岸站大樓的插圖。他說：「ニタマ太可愛了，我非常喜歡他。希望他和たま在天堂一切都好。」

