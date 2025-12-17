日本販賣機找錢竟吐「謎之硬幣」 台灣人一看喊丟臉：哪個87投的

日本販賣機文化盛行，且種類繁多，大街小巷都能看到。（圖：shutterstock／達志）

日本是台灣人最喜愛的旅遊國家，許多人一去再去，就算玩過10幾次，仍然不過癮，然而近日有一名日本網友，表示自己投販賣機後，機器退給他的錢竟然是一枚台灣的「5元硬幣」，讓他傻眼，貼文也湧入許多台灣人討論。

日本網友しゃお在X（推特）上發文表示，自己投幣後收到了100日圓的退款，但拿起來一看，卻是自己從未看過的神祕硬幣，一時還以為是遊樂場代幣，透過照片可以看到，硬幣正面寫著「中華民國七十八年」，還有蔣公蔣中正的側臉頭像，的確就是台灣的5元硬幣。

有網友表示，台幣5元和日幣100元大小重量幾乎都一樣，不仔細看真的容易搞錯。（合成圖／取自wiki、國家資料庫）

文章超過93萬人瀏覽，不少台灣人看到後忍不住留言：「哪個87投的，有夠丟臉」、「台灣5元硬幣很神奇，我去日本玩也被店家當成100日圓找給我過...」、「其實不意外，有跑過美國也遇過，如果有很多台灣人住，就會出現店員把台灣10元銅板當成25美分找錢」、「以前5元硬幣還能買科學麵或養樂多，現在只能買塑膠袋...」、「5元硬幣跟100日圓硬幣大小幾乎一樣，樣子也很像，沒仔細看真的很容易搞錯」。

日本網友則熱議：「這硬幣真奇特，上面的人是明治時代的文學家正岡子規嗎」、「這不台灣的5元嗎？換算我們幣值是25元，你被坑慘了」、「台灣硬幣這時候跑出來，是不是置入性行銷，召喚我們去台灣旅遊了」。

