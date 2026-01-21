日本買免稅品 結帳貼心舉動 店員看了全讚翻

近年民眾瘋狂去日本玩，護照上貼了一堆入境許可證，購買免稅商品時，店員都要花點時間才能找到當次的紀錄。一名網友日前去日本旅遊，在護照內頁貼上「簽證在這」的貼紙，讓店員一眼就能找到，店員看了全讚翻「太貼心了」；原PO說，小小一個舉動就讓店員如此開心，讓他很有成就感。貼文引發熱議，有網友表示，這次去日本也有貼，真的收到很多稱讚。

一名網友日前在Threads發文表示，先前看到有人在網路上分享，去日本可以在護照內貼一張「簽證在這」的指示貼紙，他這次也來試試看，結果日本店員看到都笑了一下，有的會直接唸出來，還有店員拿給旁邊的同事看。

廣告 廣告

原PO表示，多數店員都稱讚這舉動很貼心，他認為只是小小一個動作，就能讓店員在忙碌又有點無趣的一天裡開心一下，感覺很不錯。

貼文引發討論，不少網友表示去日本也會這樣做，「在台灣先備好，貼在信用卡上，到日本入境後再貼到護照」、「我這次去也有貼，收到超多稱讚很開心。」

其他網友也留言讚，「學到了，護照每頁都是日本簽證，自己都翻不到這次入境的到底在哪，每次買免稅品都有點不好意思」、「這樣很方便，同一面有好幾張，而且都只隔1、2個月，店員都要找很久」、「很受用耶，太喜歡日本一直去，每次店員翻好久都一直找到舊的。」

更多中時新聞網報導

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年

周杰倫開趴慶生迎婚禮11周年

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機