日本買房當民宿真的好賺嗎？信義日本提醒：法規、修繕與退場風險不可忽視

近年不少台灣民眾熱衷赴日旅遊，甚至進一步思考在日本買房，結合自住與民宿經營。不過，這樣的「跨海經營民宿」模式，實際操作難度遠高於想像。

近日就有網友在 PTT 詢問，是否能在北海道買房當民宿，平時自住、空檔再透過 Airbnb 出租。對此，信義房屋日本事業部經理柳政億提醒，日本旅宿法規與管理制度相當嚴格，投資前務必審慎評估。

柳政億指出，台灣民宿規範相對寬鬆，許多民眾容易將台灣經驗直接套用到日本，認為「沒住的時間就拿來出租」。但實際上，日本對民宿經營設有《住宅宿泊事業法》，不僅需取得營業許可，屋主不在時還必須委託合格管理公司，且一年可營業日數設有上限。

近年因民宿濫用問題，日本官方亦有意於 2026 年進一步修法，政策不確定性仍高。

柳政億也提醒，像北海道等高緯度地區，冬季低溫可能導致水管結凍，積雪需定期清理，修繕與維護成本不低。加上非長期居住者難以及時掌握房屋狀況，一旦發生問題未能即時處理，恐引發鄰里投訴，甚至遭主管機關開罰。

柳政億強調，房地產投資不像股票能快速脫手，尤其對非日本國籍者而言，風險控管更為困難。海外置產不只要思考「買不買」，更要先想好「怎麼賣」。

（本文資訊、圖源：信義房屋）

