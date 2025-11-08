日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用，最好需要先行練習。而且在最近產品大賣、到處缺貨的情況下，日本當地販售的防熊噴霧品質也良莠不齊，有可能買到沒有效果、救不了自己一命的偽劣品。
這類有高壓氣體的噴罐通常無法帶上飛機，因此台灣民眾去日本旅遊若有需要，也將必須在當地購買。
一名被熊殺死的登山客 帶了無效的防熊噴霧
《朝日新聞》週六（8日）報導指出，今年8月，在北海道知床半島的羅臼岳，一名下山的男性被棕熊襲擊身亡。根據負責知床野生生物保護管理和調查的知床財團的報告，當時同行者攜帶的防熊噴霧並非適用於棕熊的產品，且同行者嘗試噴射時，也未能啟動噴霧。
報導中指出，目前在日本的大型購物網站等處，以「防熊」名義販售的各式噴霧價格不一，每罐從數千日圓到超過2萬日圓（幾百台幣到4000多元台幣）不等。其中甚至有本來用於人類的防狼催淚噴霧，也被標示上「擊退熊有效」。
日本TBS電視台近日的專題報導，就在探討偽劣防熊噴霧造成的嚴重問題。
調查這一防熊噴霧無作用的知床財團事務局長玉置創司指出：「問題在於日本國內對於防熊噴霧的名稱、效果、類別缺乏認證制度、指導方針或法規，導致效果不佳的產品也在市場上流通。如果能採取措施，禁止把這類無效產品作為防熊噴霧販售，應該會有所改善。」
發射距離是5公尺，瞄準熊的口鼻
防熊噴霧的有效內容是極高辣度的辣椒素，熊的眼睛、口鼻等處接觸到時會極度痛苦，這時人類可以趁機逃走。但是遇到熊時有可能因為緊張，從遠處就開始狂噴，等到熊奔進時已經沒有噴劑了。
岩手縣雫石町擔任害獸問題顧問的職員谷崎修，在當地一間學校教導約30名接送小學生上下學的監護人時，就特別指出：「從遠處噴射噴霧，是沒有驅趕效果的。有效距離大約在5公尺左右。」
谷崎修讓這些民眾用模擬噴罐，朝距離5公尺的木板假熊噴噴霧，他表示發射噴霧時手要穩，視線對準熊，瞄準熊的鼻子和眼睛等部位噴射。目前，岩手縣各地都以正陸續在舉行這種防熊噴霧使用的「實戰講座」。
而如果買到偽劣的防熊噴霧，可能辣椒素不夠不足以驅離熊隻，也有可能噴霧的壓縮空氣不足，導致噴罐射程太短、持續時間太短，這些都可能在危機的一刻使自己喪命。
