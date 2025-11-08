日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用，最好需要先行練習。而且在最近產品大賣、到處缺貨的情況下，日本當地販售的防熊噴霧品質也良莠不齊，有可能買到沒有效果、救不了自己一命的偽劣品。
這類有高壓氣體的噴罐通常無法帶上飛機，因此台灣民眾去日本旅遊若有需要，也將必須在當地購買。
一名被熊殺死的登山客 帶了無效的防熊噴霧
《朝日新聞》週六（8日）報導指出，今年8月，在北海道知床半島的羅臼岳，一名下山的男性被棕熊襲擊身亡。根據負責知床野生生物保護管理和調查的知床財團的報告，當時同行者攜帶的防熊噴霧並非適用於棕熊的產品，且同行者嘗試噴射時，也未能啟動噴霧。
報導中指出，目前在日本的大型購物網站等處，以「防熊」名義販售的各式噴霧價格不一，每罐從數千日圓到超過2萬日圓（幾百台幣到4000多元台幣）不等。其中甚至有本來用於人類的防狼催淚噴霧，也被標示上「擊退熊有效」。
日本TBS電視台近日的專題報導，就在探討偽劣防熊噴霧造成的嚴重問題。
調查這一防熊噴霧無作用的知床財團事務局長玉置創司指出：「問題在於日本國內對於防熊噴霧的名稱、效果、類別缺乏認證制度、指導方針或法規，導致效果不佳的產品也在市場上流通。如果能採取措施，禁止把這類無效產品作為防熊噴霧販售，應該會有所改善。」
發射距離是5公尺，瞄準熊的口鼻
防熊噴霧的有效內容是極高辣度的辣椒素，熊的眼睛、口鼻等處接觸到時會極度痛苦，這時人類可以趁機逃走。但是遇到熊時有可能因為緊張，從遠處就開始狂噴，等到熊奔進時已經沒有噴劑了。
岩手縣雫石町擔任害獸問題顧問的職員谷崎修，在當地一間學校教導約30名接送小學生上下學的監護人時，就特別指出：「從遠處噴射噴霧，是沒有驅趕效果的。有效距離大約在5公尺左右。」
谷崎修讓這些民眾用模擬噴罐，朝距離5公尺的木板假熊噴噴霧，他表示發射噴霧時手要穩，視線對準熊，瞄準熊的鼻子和眼睛等部位噴射。目前，岩手縣各地都以正陸續在舉行這種防熊噴霧使用的「實戰講座」。
而如果買到偽劣的防熊噴霧，可能辣椒素不夠不足以驅離熊隻，也有可能噴霧的壓縮空氣不足，導致噴罐射程太短、持續時間太短，這些都可能在危機的一刻使自己喪命。
更多太報報導
日本熊害傷人再添兩人 溫泉旅客在停車場被熊毆傷
山形縣JR車站驚見熊！新幹線急停駛 站務員機智反鎖救全場
新幹線有熊！ 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲
其他人也在看
太子集團2陸籍高層多次來台找立委關說？移民署：以觀光名義入境
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢案，專案小組於4日發動搜索行動，拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人。據了解，陳志為掌控台灣業務，曾派遣2名中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，外界質疑2人疑似透過立委關說入境，不過移民署回應，2人是以「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。中天新聞網 ・ 10 小時前
范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」
立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台中第二市場"滷肉飯"店湧排隊人潮 中午前就全賣光
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導有百年歷史的台中第二市場，聚集不少美食攤商，受到豬肉禁運禁宰影響，很多店家被迫公休，禁令解除的第一個週末，魯肉飯店家一開張，就湧入排隊人潮，而台中賣的魯肉，其實就是一整塊的三層肉，也就是俗稱的爌肉，由於第一天營業備貨有限，限量是殘酷的，還沒到中午就已經賣光光！還沒到中午用餐時間，就已經有民眾來排隊，長長的隊伍一路從攤位排到市場門口外面，他們為的就是這一碗香噴噴的魯肉飯。民眾：「（你們排隊排多久）10分鐘，（已經排了10分鐘）對差不多，（為了吃美食還是要等）對沒錯。」民眾：「我是從彰化市過來的，（彰化的爌肉飯也很有名），對所以就是想說來吃看看，彰化跟台中的有什麼不一樣。」台中第二市場美食攤商百家爭鳴，當地流傳一句話，白天吃山河，晚上吃李海，兩家業者說好分時段營業，讓顧客從早到晚都吃得到魯肉飯，只是這裡說的魯肉，並不是碎肉末，而是一整塊的三層肉，解禁第一個週末，限量是殘酷的，還有人在排隊，店家已經在喊，大塊的魯肉沒有了，鍋裡剩最後一塊！記者vs.魯肉飯業者：「（生意這麼好今天），那個量很少，（今天拿到的量跟平常差多少），差很多差差不多一半以上。」另一家比較晚開的魯肉飯業者，白天也沒閒著，忙著備料。魯肉飯業者：「廠商說沒（溫體）肉我就不要，他說可以調（冷凍肉）啊，問我要不要用，我說冷凍多久他就笑一笑，我說那不用了休息，（所以你公休了幾天），公休了差不多將近15天了。」為了顧品質，業者堅持不用冷凍肉，被迫休了15天無薪價。第二市場好吃的豬肉美食，還有這家肉圓店，一樣也是還沒到正中午，就已經有饕客來報到！業者不想用冷凍肉，停業１５天。（圖／民視新聞）肉圓店業者：「這次休息差不多快兩個禮拜，（這兩個禮拜有沒有覺得心慌慌），呃就當放假吧，他們（顧客）說終於有肉圓了，可以吃到肉圓了，他們覺得好久沒有吃到那種感覺。」肉圓店業者轉述，有顧客很興奮地跟他說，終於有肉圓可以吃了。（圖／民視新聞）不能錯過的豬肉美食，還有這家肉包餛飩老店，業者之前囤豬肉撐了10天，公休了五天，能工作、超開心！肉包業者：「因為台灣吃豬肉的，真的是比較多啦，有豬肉覺得蠻開心的。」新鮮就是王道，不管是魯肉飯還是肉圓、肉包、餛飩，備料都少不了溫體豬，豬肉美食強勢回歸，熟悉的味道又回來了！原文出處：熟悉的味道回來了！ 台中第二市場滷肉飯店湧排隊人潮 更多民視新聞報導防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商民視影音 ・ 9 小時前
才剛生完兒子！佳娜自爆胸部突變超不舒服
[NOWnews今日新聞]烏克蘭籍女星佳娜與馬來西亞籍男星祖雄結婚2年，育有1歲女兒內內，昨（7）日一早又宣布已順利生下第二胎的好消息，兒子乳名為「季季」。但沒想到才剛生完幾個小時，佳娜就在Insta...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
新藍圖連線青年營開訓 趙少康勉勇敢參政創藍色新勢力
（記者陳志仁／新北報導）由泛藍議員組成的次團「新藍圖連線」，今（8）日於板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊 […]引新聞 ・ 4 小時前
許蓁蓁爆婚後「一家3口沒住一起」 老公超佛系放生：越不管她越乖
許蓁蓁擔任萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日出席記者會，整個人瘦了不少。她產後花3個月狂瘦12公斤，被問到第二胎計畫，她笑說生完那一刻真的太辛苦，還想建議老公去結紮，「但小孩越來越可愛，就會忘記那些辛苦」，或許之後會考慮生第二胎。許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，目前7個月大。不過一自由時報 ・ 17 小時前
綠營出現「黑馬」 恐輾壓張善政？徐巧芯酸喊：必須支持
民進黨桃園市長提名冷清，立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人選，至今都未鬆口表態參選意願。國民黨桃園市議員凌濤表示，他期盼立委王義川參選桃園市長；連曾因與王義川在桃園機場事件而生齟齬的國民黨立委徐巧芯也挺王義川參選。《政客爽》酸說，王義川拒絕跟徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他。建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖吧！徐巧芯跳出來留言表示，「必須支持」。中時新聞網 ・ 7 小時前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 8 小時前
比利時接收首艘新型獵雷艦 擔任任務指管中心
記者潘紀加／綜合報導 軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時海軍3日在濟布魯治（Zeebrugge）海軍基地，接收新一代獵雷艦首艦「奧斯坦德青年日報 ・ 4 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 11 小時前
回應防檢署規定 雲縣：禁廚餘養豬才是根本
[NOWnews今日新聞]針對防檢署說明「國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免」，雲林縣政府8日表示，防檢署是依據「法令面」解釋，實際狀況則是，民眾可能透過「旅客攜帶食品入境免申請查...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
控宇宙彌勒皇教「不退款」 信徒泣：還被眾人詛咒
控宇宙彌勒皇教「不退款」 信徒泣：還被眾人詛咒EBC東森新聞 ・ 8 小時前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文卸任後第三度訪歐
前總統蔡英文今晚（8日）時啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），預定11月10日發表專題演說。登機前，面對媒體詢問對於副總統蕭美琴外交突破的看法，蔡英文微笑揮手致意，神情輕鬆愉快。蔡前總統說，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟自由時報 ・ 5 小時前
國訓中心成立49年「首場家庭日」！家人同樂選手們嗨爆了
國家運動訓練中心8日舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的2026年國訓中心50週年系列活動熱身。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊
外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，IPAC於台北時間昨天（11/07）在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，達成重大外交突破，也引發高度關注，外交部長林佳龍今（11/08）晚也在社群平台發出與蕭美琴與駐歐盟代表謝志偉合照與文字，感謝賴清德總統與外交團隊。太報 ・ 7 小時前
黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會恐有「這狀況」！
論壇中心／綜合報導國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，讓原本明年任期將屆的國民黨立院黨團總召傅崐萁有機會繼續連任，恐怕成為「萬年總召」。專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上就透露，未來國會上的各種爭議法案，恐怕在傅崐萁的主導下，會繼續強推。民視 ・ 21 小時前
驚悚片／遭超巨棕熊狂追「還出熊拳打凹引擎蓋」 北海道牧場員工倒車逃命畫面曝光
車開一半遭巨熊拳打凹引擎蓋！日本熊隻近期頻繁出沒，甚至闖入人類活動區域，讓居民人心慌慌。北海道浦河町一處牧場前天（6日）晚間驚又傳出熊襲事件，一頭體型龐大的棕熊突然衝向巡視車輛並猛力拍擊車頭，造成引擎蓋凹陷，所幸牧場人員機警倒車逃離，未釀人員傷亡。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
十月3部「大男主陸劇」接連開播！羅雲熙《水龍吟》陣容華麗，成毅《天地劍心》譜虐戀
十月有三部萬眾矚目的「大男主陸劇」連續開播！先是龔俊主演的《暗河傳》在Netflix上線，緊接著羅雲熙《水龍吟》、成毅《天地劍心》也宣布定檔，十月可以說是神仙打架的月份！究竟這三部大男主陸劇誰最值得開追呢？以下是「十月必追3部大男主陸劇盤點」快一起來看看吧！Beauty美人圈 ・ 20 小時前
永悅生化澄清：生產與管理流程合法合規與符合國際認證
針對近日社群及部分媒體報導指稱，彰化縣通過GMP認證的永悅生化科技涉及「將過期或即期產品重新包裝、改標再販售」，永悅今（8）日提出嚴正澄清指出，相關指控並非事實，永悅所有生產與管理流程皆符合法規與GMP製造規範，並經主管機關與多家媒體實地查證確認，並未出現報導所稱的情況。中時財經即時 ・ 13 小時前