日本資深女星中村玉緒病逝！不敵肺炎享壽86歲 73年演藝人生落幕

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中村玉緒9日因肺炎病逝。（圖／翻攝自經紀公司長良Production官網）





長年活躍於影劇、綜藝節目領域的日本資深女星中村玉緒，9日因肺炎辭世，享壽86歲，告別式將於17日上午舉行。經紀公司長良Production今（12）日證實噩耗，消息一出震驚日本娛樂圈。

根據日媒報導，中村玉緒出身演藝世家，其丈夫為知名演員勝新太郎。她在1953年以電影《景子與雪江》出道，並出演《新・平家物語》、《炎上》等多部電影，並在1960年轉往電視劇發展，以實力派綠葉演員被觀眾所熟知。

中村玉緒曾憑電影《大菩薩嶺》獲得藍絲帶獎最佳女配角獎，並以《越前竹人偶》獲得每日電影獎女配角獎。1990年代她參與日綜《秋刀魚的超級機關TV》，憑藉率真自然、親和力形象爆紅，成為日本家喻戶曉的藝人，活躍於各類節目與廣告，如今因病逝世，讓不少觀眾相當不捨。

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