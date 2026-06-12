日本資深女星中村玉緒肺炎辭世 享壽86歲

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（中央社記者戴雅真東京12日專電）長年活躍於電影、電視劇等領域，並因參加綜藝節目而深受觀眾喜愛的日本資深女星中村玉緒9日在東京都內因肺炎辭世，享壽86歲，經紀公司已證實，令日本演藝界與廣大影迷深感不捨。

NHK、產經新聞報導，中村玉緒1939年出生於京都的演藝世家，父親和哥哥都是知名歌舞伎演員，她自幼耳濡目染，1953年以電影演員身分出道，憑藉精湛演技在日本影壇嶄露頭角，參演過「炎上」、「少爺」及「大菩薩峠」等經典作品，以實力派配角演技獲得高度評價。

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1960年代起，她進一步拓展至電視劇領域，先後出演「東芝日曜劇場」、「愛是正義」等作品，也曾參與NHK大河劇「武藏 MUSASHI」及晨間劇「鈴蘭」，陪伴無數觀眾成長。

進入1990年代後，中村玉緒成功跨足綜藝節目，經常參與由明石家秋刀魚主持的人氣節目，憑藉天真爛漫、天然呆的個性贏得觀眾喜愛，加上當時流行的電子寵物「たまごっち（Tamagotchi）」與她的名字相近，因此被觀眾暱稱為「玉緒っち（Tamaocchi）」，成為家喻戶曉的綜藝明星。

私生活方面，她於1962年與著名演員勝新太郎結婚，兩人感情深厚。然而，家庭生活並非一路順遂。勝新太郎創立的製作公司倒閉後，子女曾因涉及非法持有大麻遭警方逮捕，勝新太郎也曾因藏匿毒品而被查獲，一家人長年受到各種風波與醜聞困擾。中村玉緒始終堅守家庭、支持丈夫，展現堅強與包容的一面。

1997年6月勝新太郎去世，當時中村玉緒曾深情說：「希望他到了天堂，也依然是一位出色的演員。」這句話至今仍被日本媒體廣泛引用，成為兩人深厚感情的象徵。（編輯：唐聲揚）1150612