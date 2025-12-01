日本資深媒體人：中國資訊戰扭曲台灣議題 企圖破壞日美合作

〔國際新聞中心／綜合報導〕華爾街日報在11月25日和27日先後報導美國和中國、美國和日本兩組領袖的通話，描述的情節似乎是日本首相高市早苗在「台灣有事」議題上提到「存亡危機事態」，引發中國國家主席習近平強烈不滿，而美國總統川普則認真聽取習近平的主張。

日本朝日新聞11月28日甚至以「日中對立成為日美之間的引爆點」、「高市的說法未獲美國支持」為標題，刻畫出「川普聽完習近平的要求後，回頭向日本首相提出警告」的場景。

然而，日本資深媒體人櫻井良子1日投書產經新聞指出，華爾街日報和朝日新聞的相關報導，很可能是受到中國政府釋出消息的影響。長期以來，中國的一貫伎倆就是設法破壞日美關係來孤立日本，當然也希望藉此機會壓制高市這次暗示「台灣有事時日美將聯手因應」的發言。

據報導，習近平在通話過程中，用了將近一半時間闡述中國對台灣擁有的歷史權利，並強調美中兩國身為戰後國際秩序的「守護者」，必須承擔相應的責任。至於日美領袖通話的部分，華爾街日報宣稱，川普勸告高市不要在台灣主權議題上刺激中國。

不過，日本內閣官房長官木原稔已表示，日本政府已正式向華爾街日報提出抗議，強調該報導的通話內容與事實不符。多名日本政府高層人士透露，高市其實是在電話中向川普解釋「存亡危機事態」的重點，並明確表示高市內閣的立場與前首相安倍晉三完全一致，川普聽完後也表達理解。整個通話是以「在日美合作前提下，維持穩定的日中關係」為大方向進行，根本沒有出現美國要求日本「不要挑釁」的情節。

櫻井指出，中國為了扭曲歷史，持續發動各種資訊戰，但其說法卻漏洞百出且自相矛盾。北京一方面主張「二戰結束後，台灣已經是中國領土的一部分」，聲稱捍衛此事就是維護戰後國際秩序。但實際上，國際法從來沒有規定台灣屬於中國，美國和日本也從來沒有承認過中國的這套說詞。日本一直以來的態度非常明確，就是強調兩岸之間必須在和平的前提下進行對話協商。而真正破壞這個和平前提的人，正是習近平自己。

習近平之所以主動致電川普，很可能是因為他認為在「併吞台灣」這件事上，絕對無法容許美國跟日本聯手阻止。而高市的發言，等於是在暗示美日將合作因應台灣危機，習近平對此完全無法接受。也正因為如此，中國才會刻意扭曲高市的發言，將其包裝成「日本打算在台灣問題上動用武力」，向國際社會大肆散播。

日本政府內部人士指出，習近平這次特別致電川普，就是要明確告訴美國，中國對台灣議題的態度強硬到絕對不會退讓。北京很可能將明年4月川普訪問中國，視為最重要的關鍵時刻，中方一定會以最高規格接待川普，並且盡量滿足美國提出的各種要求，讓川普相信美中兩個大國(G2)應該一起主導世界秩序，之後再趁勢要求美國徹底改變對台政策，放棄原本的「戰略模糊」，正式承認台灣屬於中國，並明確表示反對台灣獨立，這才是習近平真正的目的。

櫻井表示，她對高市提出的許多強化國力政策基本都能認同，但現階段更重要的要如何將這些分散的政策與戰術串連起來，形成更完整的戰略規劃。面對中國這種扭曲歷史、不把國際法放在眼裡的鄰國，日本未來勢必要投入更多心力做更多準備，並且認真佈局整體戰略。

