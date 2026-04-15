日本資深漫畫家心臟衰竭離世 享年88歲

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日本知名漫畫家兼散文作家東海林さだお作畫帶有強烈風格。（圖／翻攝自amazon）





日本知名漫畫家兼散文作家東海林さだお（本名庄司禎雄），筆下作品日常且幽默，加上畫風獨樹一格，在昭和、平成時期深受觀眾喜愛，今（15）日卻傳出東海林已在5日因心臟衰竭離世，享年88歲。

據《NHK》報導，東海林さだお出生於東京，在大學就讀期間加入漫畫研究會，並於1967年開始連載出道。自1974年起約40年間，東海林在《每日新聞》負責連載描繪上班族日常、充滿幽默感的四格漫畫《アサッテ君》，深受長期喜愛。此外，東海林也以以食物為題材的《丸かじり》系列等輕妙風趣的散文聞名，並於2000年獲頒紫綬褒章，2011年獲頒旭日小綬章。

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據刊載其專欄的出版社表示，東海林於4月5日在東京都內的醫院因心臟衰竭去世。東海林的長女表示：「在病房裡，他低聲說出的每一句話都非常有趣，父親直到最後都是一位漫畫家。對於一直溫暖守護他的各位，我由衷表示感謝。」

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