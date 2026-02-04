日本賞櫻團費走高「旺季貴2成」 品保協會：仍比去年低

旅行業品質保障協會今公布第2季合理團費價格。（陳祐誠攝）

去年台灣旅客有1894萬餘人次出國，其中約677萬人前往日本，旅行業品質保障協會今公布第2季合理團費價格，分析3月下旬開始將進入日本櫻花季，此時的團費本來就會比平時高，但由於機位、飯店供應充足，比起去年還是會有1成左右的降幅。另外，北美今年6月要舉辦世界盃足球賽，加上多個國家公園漲門票，團費勢必大漲，但幅度尚無法預估。

旅行業品保協會東北亞線委員廖培沅指出，2025年日本入境超過4000萬人次，較前年成長500多萬人次，儘管去年11月大陸抵制日本，但不影響日本觀光客成長，住宿、交通也沒有因抵制而降價。日本政府因應大量觀光客進入，7月1日的出境稅將從1000日圓漲為3000日圓，等於旅客成本多了新台幣600元左右，未來需注意。

廣告 廣告

第2季是日本賞櫻旺季，根據日本氣象廳預測，3月下旬九州、四國、關西地區櫻花開始盛開，4月上旬則為仙台地區、4月下旬輪到北海道，櫻花盛開期間，不只外國遊客，日本國民的國旅也多，因此除了台灣出發的機票一定會漲價，當地飯店也不便宜，團費會比平常貴15％至20％，一般在4萬元以上。

不過，2026年飛往日本的機位供應量更多，加上新開的飯店也變多，整體團費仍比2025下降10％左右，5天4夜團費3萬多元的產品非常多。廖培沅說，從台灣出發的航班、航點多，加上日幣維持低檔，日本仍會是國人最佳出遊選擇地點。

北美線部分，美國11個國家公園今年起調漲門票，另對外國遊客加收100美金，團費因此高漲。另6月11日世界盃足球賽在美加墨登場，團費也勢必高漲，甚至有城市已經宣布不接受旅遊團體，受影響程度尚無法估算。

歐洲線方面，第2季雖然天氣開始炎熱，市場卻反映冷淡，旅行業者賣壓大。歐洲線委員陳榮信指出，匯率是最主要因素，歐元、英鎊、瑞朗都來到高點，甚至更勝2025年4月的川普關稅風暴，旅行社其實已經盡量在讓利、促銷，消費者可以留意，價格有可能比去年更低。

另需注意的是，紐西蘭航空面臨工會臨時罷工2天，今早宣告2月12日奧克蘭往台北的航班取消，近300人受影響，其中100人為團體旅遊；2月14日台北出發奧克蘭的航班也取消，團體旅遊有100多人受影響，還有100多名散客。

紐澳線委員黃賢在表示，業者已盡力尋找替代航班，讓旅客盡可能順利在過年期間出發。他也坦言，就算航班可延期或退款，旅行社付出的飯店、遊覽車、餐廳等訂金也收不回，業者損失將很慘重。

更多中時新聞網報導

澳網》阿卡瑞茲退喬帥 生涯全滿貫最年輕

Uber、Uber Eats 雙平台偕弘道 友善高齡送暖

法規不合時宜 學者籲政府監管