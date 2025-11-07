日本購物收據別亂丟 台人出境被抽查愣：沒買精品

近年大批觀光客湧入日本，也出現遊客以免稅價格購入商品後轉賣的亂象，當地政府明年11月起實施免稅新制度，旅客必須先以含稅價格購入，抵達機場才可辦理退稅。不少民眾都發現日本出境查免稅品變嚴格了，有網友昨從日本回台灣，在航空公司櫃台報到時，地勤要求查看免稅品的收據，他透露沒買精品也被抽查，幸好都有把收據放在身上，拿出來檢查後就順利通過了。

一名網友昨在Threads發文表示，這次從日本回台灣時把購買免稅商品裝在隨身行李中，搭飛機前地勤要求查看購買收據，幸好當時都有帶在身上，拿出來檢查一下後就順利進去了。

廣告 廣告

原PO透露，這趟沒有買精品，都是一些藥妝店的東西，不知道為何會被檢查，猜測可能是當時剛好沒人排隊就隨機抽查，因此提醒大家要將收據保留好。

貼文引發討論，內行網友表示，「當然要隨身攜帶，地勤或航警安檢有抽查免稅品單據的權利」；也有遊客直言，「以前都懶得看，現在真的查很嚴」、「這次回來的時候也有被查」、「感覺最近被檢查的機率滿高的」。

日前也有網友提到，從東京羽田機場搭機返台，在航空公司櫃台報到時，地勤幫前一組台灣人刷護照，接著馬上來了一位海關，要求遊客打開行李箱確認免稅品。

曾在日本當地勤的網友透露，海關一直都有在抽查，消費金額大很容易被查到；也有網友認為，「只要按照規定就沒有什麼好怕的」。

更多中時新聞網報導

陳奕迅倫敦再現〈K歌之王〉激動落淚

旅展戰鼓響 11銀行祭優惠火拼

阿妹揪A-Lin玖壹壹台東跨年