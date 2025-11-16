日本走到抽筋想哭！他好奇「如何預防腳酸？」 網曝2招最重要

許多人建議，如果擔心出國走路腳酸，最好平時勤練腳力，鞋款也要特別挑選支撐型。（示意圖／資料照）

許多人出國旅遊時，難免會到處踏點享受異國美景，不過行程太多有時可能造成身體負擔。一位網友過去到日本旅遊時，曾經走到雙腿酸痛到無法蹲下，半夜甚至抽筋到想哭，近日他準備和朋友到韓國釜山旅遊，發現行程很滿、擔心悲劇再度重演，忍不住上網求助，「旅遊腳酸預防方法？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛建議，旅遊預防腳酸除了平時勤練腳力，最好也要挑選支撐型的鞋子。

原PO在PTT發文表示，去年他到日本旅遊時，曾經走到雙腿酸痛無法下蹲，甚至半夜抽筋想哭，最近他準備和朋友一起到韓國釜山旅遊，發現行程排得很滿，擔心悲劇再度重演，因此準備了一些酸痛貼布和凝膠，但又擔心味道太重、影響穿搭，於是原PO上網詢問，「所以想問大家平常出國旅遊，尤其是那種一天要走上萬步的行程，會多準備些什麼來預防腳酸或腿痛的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「平常要運動，不然暴走真的沒救」、「如果1萬步就這樣蠻誇張的，開始練吧」、「說實話就是平常運動量不夠，所以突然走那麼多路才受不了，不然就是不要安排這種行軍行程」、「買好穿的鞋子，要選『支撐型』的」、「我懂那種感覺，其實除了貼布，你優先要先考慮挑雙支撐力比較好的鞋」。

另外也有其他網友分享，「我去釜山倒是覺得還好，推薦可以帶一顆筋膜球」、「帶顆小筋膜球，每天晚上拉筋按摩一下」、「我之前是帶滾筒出國」、「剛去釜山回來，放心走路沒有日本多，每個景點沒有很大，而且計程車超便宜，景點間移動用計程車代替走路」。

