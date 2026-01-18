日本走向高市時代的關鍵一役

高市選擇在政治聲望高點發動選舉，核心目標便在於一次性突破國會席次門檻。（美聯社）





日本政壇近期出現重大轉折，首相高市早苗宣布解散眾議院並提前舉行大選。依照日本憲政慣例，解散國會向來被視為首相手中最具威力、同時也最具風險的政治工具，往往只有在內閣支持率高漲或在野勢力分裂時才會啟動。高市選擇在此時出手，顯示其判斷當前政治環境已進入必須以選舉重新洗牌的關鍵時刻。

從數據面觀察，高市內閣支持率長期維持在70%至80%區間，屬於近年日本首相中罕見的高水準，但其所屬的自民黨政黨支持度卻僅約40%，仍低於過去能穩定掌握國會主導權的45%門檻。這種「個人強、政黨弱」的結構性落差，構成此次解散國會最核心的不確定因素，也使這場選舉帶有高度賭博性質。

在政策論述上，高市並未選擇以經濟或內政議題作為主軸，而是明確將選戰焦點放在對中關係與國家安全議題上。近年來，隨著中國在東海、台海及區域安全議題上的動作頻頻，日本社會對安全議題的關注明顯升高。根據日本多家主流媒體民調，多數選民對中國的觀感已連年走低，支持政府採取更強硬立場的比例持續上升。高市正是建立在這樣的社會氛圍之上，將選舉定調為一次攸關國家方向的政治選擇。

這樣的操作，在日本選舉政治中並不尋常。過往自民黨多半透過派閥協調與政策折衷維持穩定執政，鮮少將對外戰略立場如此直接地轉化為選舉動員語言。高市此舉等同於跳過黨內複雜的派系平衡，直接訴諸全民授權，要求選民對其路線給出明確答案。這種高度個人化的政治動員模式，既可能迅速凝聚支持，也可能在選戰中放大風險。

選戰另一個關鍵，在於高市是否能成功將個人聲望轉化為整體席次。日本眾議院選舉以小選區制為主，地方候選人的組織力與基層經營仍具決定性影響。高市必須在短時間內成為全國選區的「超級母雞」，替部分選情不穩的黨籍候選人背書，這不只是對其個人魅力的考驗，更是對自民黨地方組織動員能力的全面檢驗。

從制度層面來看，解散國會的真正戰略意圖，並不僅止於延續執政。目前執政團隊在國會中未能取得單獨過半，使得重要法案在預算、外交與安全政策上屢遭在野黨杯葛，行政效率受到實質限制。在日本的議會政治結構下，少數執政往往意味著政策必須不斷妥協，首相的政治能量也會隨時間快速消耗。

高市選擇在政治聲望高點發動選舉，核心目標在於一次性突破國會席次門檻。若自民黨成功取得單獨過半，高市將能在制度上擺脫國會卡關的掣肘，推動更具一致性的政策方向，也可能象徵日本政治從派閥共治逐步轉向以強勢領導為核心的治理模式。

這場提前大選的結果，將不只是政黨輪替與否的問題，而是牽動日本未來政治運作方式的關鍵節點。成功，意味著「高市時代」正式成形，日本在外交、安全與內政決策上將更集中於首相權威。失利，則可能使國會僵局延續，甚至加深政治不穩定。這場政治豪賭的輸贏，勢必對日本自身，以及整個東北亞地緣政治格局，產生長遠影響。

※作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學。