日本超人氣光影展 明年1月登中正紀念堂
記者黃朝琴／臺北報導
日本超人氣光影展「光影魔法美術館II」，明年1月21日至4月6日擇定中正紀念堂開展，這場家庭親子共遊的沉浸式藝術體驗，展出10多項首次亮相的光影互動裝置，結合聲光效果與數位科技，打破傳統美術館規範，鼓勵動手觸碰，手舞足蹈，邀請大小朋友成為「光影魔法師」，進行感官魔法之旅。
寬宏藝術表示，不同於傳統美術館的靜態觀賞，該展融入互動與體感元素，1將「看」變成「玩」；觀眾可用雙手、雙腳甚至全身，激發光影奇蹟，沒有「禁止觸碰」或「禁止奔跑」的規矩，有的只是孩子無限想像與歡笑。
寬宏藝術指出，10多項首次亮相的光影奇蹟，觸動孩子魔法靈感，2023年以來備受歡迎的經典互動作品，也將繼續觸動孩子感官體驗，讓大家重溫最深刻的光影樂趣，打造最強沉浸式親子體驗，每一項光影互動都讓人玩到停不下來，大小朋友都能在光影中盡情跑跳、歡笑，留下最閃耀魔法回憶。
「流光之波」藍色光芒如魔法能量從指尖流動，喚醒身體每個角落的奇妙感覺；「天空的模樣」，你只要隨手揮動，線條變成漂浮星球，點亮神秘宇宙的美麗天空；「掌心紋路」在桌面上創造連接的道路、鐵軌與河流，一瞬間變成魔法小鎮；「沉浸於影子之中」邀你和繽紛水滴玩柔軟彈跳，享受奇光異彩的視覺盛宴。
「著迷吧！音樂錄影帶」，邀你用肢體律動，打造獨一無二的動畫音樂短片；「小小人間」化身幻想世界居民，展開天空飛翔、水裡探險的魔幻旅程；「動畫公園」則與伙伴排列組合，創造屬於自己的動畫樂園。
「像素之森」，邀請你翻開神祕無字繪本，探尋散落四處的童話秘境；「繁花綻放」讓你腳步所到，花朵綻放飄散，彩繪出夢幻花路。
「光影噴泉」，只要投球擊中彩色光花，即可激發彈跳的魔法噴泉效果；「萬聖節快樂」獨家推出萬聖節變裝體驗，讓你驚喜連連；「幻想錯視－影子」，用創意玩具堆疊陰影，AI幻化孩子的小小奇想。
