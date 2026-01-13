日本超人氣搖滾樂團Novelbright再登台 主唱竹中雄大人氣翻漲

日本超人氣搖滾樂團Novelbright今年3月將再度登台開唱。（B’in Live Entertainment提供）

2024年以「3分鐘門票秒殺」震撼全台的日本超人氣搖滾樂團Novelbright，今（13日）正式宣布將於今年3月再度登台，帶著規模全面升級的全新亞洲巡演「Winding Road」挑戰高雄流行音樂中心（海音館），這場演出不僅是樂團對台灣歌迷的承諾，更是其音樂版圖由北向南擴張的重要里程碑。

從街頭駐唱到制霸排行榜，日本大阪出身的5人搖滾樂團Novelbright音樂實力有目共睹，不敗代表單曲〈Walking with you〉、〈ツキミソウ（Evening Primrose）〉、〈愛とか恋とか（Aitoka Koitoka）〉首首在串流平台突破1億次播放。這些動人旋律透過社群媒體傳播，讓Novelbright一躍成為新生代炙手可熱的樂團，在各大音樂排行榜上佔有一席之地。

2025年4月發行的〈カノープス（Canopus）〉更是一推出即登上SNS熱議話題，主唱竹中雄大在歌曲中展現出勵志高亢的高音，掀起短影音平台上的翻唱熱潮。隨後於2025年1月數位發行的〈ワインディングロード（Winding Road）〉作為日劇《法庭之龍》的主題曲，引發大量共鳴討論，歌曲主題描寫在人生曲折道路上仍選擇向前，也與樂團一路走來的成長歷程相互呼應，持續佔據各大音樂排行榜。

Novelbright團員近來的表現也同樣十分活躍，主唱竹中雄大憑藉出眾的歌唱實力，於2025年參加歌唱選秀並代表日本出戰紀念日韓邦交的《日韓歌王戰》歌唱對抗賽，在日韓兩地掀起現象級討論熱潮。

