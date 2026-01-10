南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

紅遍日本的生甜甜圈，首度插旗海外，第一家分店就選在高雄，前三天試營運，吸引民眾瘋狂搶買，10日正式開幕，再次人潮爆買，店家特地發放號碼牌，減少排隊時間，準備的甜甜圈數量多達上千顆，希望讓民眾都能順利買到。

日本超人氣生甜甜圈開幕 民眾不怕冷清晨排隊搶買

紅遍日本的生甜甜圈，首度插旗海外，第一家分店就選在高雄，1月10日正式開幕。

店家還沒營業，門口早已大排長龍，日本超人氣生甜甜圈，插旗高雄，第一天開幕，人潮爆滿。民眾：「沒有想過這麼多人，來的時候就蠻多人了。」民眾：「早上7點半來，因為前幾天試營運的時候想說，應該要提早來，我看到有些人還有5點半，還有凌晨3點來排。」就怕買不到熱門口味，民眾起了大早，頂著低溫排隊，成功領到號碼牌超開心。

日本超人氣生甜甜圈開幕 民眾不怕冷清晨排隊搶買

人潮眾多，店家提前發放號碼牌。（圖／民視新聞）

民眾：「不會冷，心靈很開心。」民眾：「沒有睡直接過來，買給女朋友吃的。」圓滾滾的甜甜圈，撒上白色糖粉，還有草莓和巧克力點綴，超級療癒，就是這款紅遍日本生甜甜圈，海外首間分店選在高雄，前三天試營運，引發搶買風潮，10號正式開幕，預計人數再翻倍。日本生甜甜圈店長Jade：「今天預計會先發放200張號碼牌，我們今天主要販售顆數會是1200顆左右，這樣也比較好做人數上的控管。」試營運期間，一天只販售500顆，正式開幕當天，正好是周六，店家準備了上千顆甜甜圈，應付排隊人潮，大家不怕買不到，現場也改用發放號碼牌的方式，減少民眾排隊時間。生甜甜圈在台灣引起話題，為了吃到這一口美味，民眾多早來都甘願。

