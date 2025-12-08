日本超人氣！麥當勞「巧克力三角派」12/10開賣 咖哩口味雞塊、搖搖薯同步登場
台式飲食文化裡最受歡迎的就是「混搭吃法」——薯條配冰炫風、鷄塊混雙醬，各種創意組合已成為不少人的日常。看準這股風潮，麥當勞推出全新「搖沾新美味」概念，把能「搖」的薯條與能「沾」的麥克鷄塊一次升級，還把大家熟悉的家常味「咖哩」融入餐點，為經典品項增添新鮮感。
咖哩辣味鷄塊新上市、經典搖搖薯條回歸
自12月10日起，麥當勞限期推出「咖哩辣味麥克鷄塊」，以印度風咖哩融合起司香氣，層次濃郁、辛香明亮，搭配全新「煙燻起司風味醬」更顯順口。人氣「搖搖薯條」則睽違多年回歸，咖哩風味粉一搖香氣四溢，薯條控必試。主餐搭配大薯還可免費升級搖搖薯條，限售至2026年1月6日或售完為止。
為展現「搖與沾」的混搭樂趣，麥當勞也邀請全球爆紅舞蹈天團Avantgardey擔任代言人，以招牌手勢舞呈現多變吃法。
咖哩風味漢堡三款同步推出
同樣以咖哩為主題，麥當勞推出三款冬季限定漢堡：
・咖哩辣鷄腿堡：勁辣鷄腿排搭配日式甜口咖哩，辛香與甘甜同時滿足。
・咖哩雙層四盎司牛肉堡／咖哩四盎司牛肉堡：濃郁咖哩醬與多汁牛肉疊出厚實風味。
日本直送「巧克力三角派」首度來台
冬天最期待的甜點也沒缺席。日本麥當勞高人氣的「巧克力三角派」首次在台限量開賣（12/10–1/6）。千層可可派皮外酥內軟，搭配濃郁巧克力流心，是巧克力控必吃的季節甜點。
APP兩週年優惠開跑 點數回饋5折起、週週遊戲100%中獎
12月17日至2026年1月6日，麥當勞APP推出連續三週週年慶活動：
・點數回饋全館5折起：大麥克、勁辣鷄腿堡、薯條(大)等多款單點只要一半點數。
・人氣套餐75折：漢堡、鷄塊等多款人氣主餐搭配套餐皆享點數75折。
・主題遊戲週週更新、100%中獎：從買一送一到限定優惠，天天玩都能拿好康。
多款新品、甜點與優惠同步登場，從耶誕一路吃到新年，讓冬季餐桌更添香氣與驚喜！
