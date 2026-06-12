日本超人氣「3COINS」正式登台！不用飛日本，台灣也能買到爆紅日系生活小物

文/陳玉婕

對很多台灣人來說，去日本旅行有個必去行程，藥妝店可以晚點逛，但3COINS一定要先進去。這個被許多旅日控列為「必逛神店」的日本人氣生活雜貨品牌，現在終於正式宣布進軍台灣，讓不少網友瞬間暴動、終於不用再敲碗啦！因為以後想買那些日本爆紅收納神器、旅行小物、居家雜貨，不用再等代購，也不用趁行李時塞進行李箱扛回台灣了。

圖片來源：3coins_tw@Threads

3COINS為什麼在日本這麼紅？

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3COINS是日本知名生活雜貨品牌，以高顏值、平價、實用性高聞名。品牌名稱中的「3COINS」，原本代表多數商品約落在300日圓價格帶，因此也被許多人稱為：「日本最有質感的平價雜貨天堂」。

而且和一般百元商店不同的是，3COINS主打的並不只是便宜，它擅長把日系美感、小宅收納、生活儀式感實用設計的這些元素全部融合在一起：從居家用品、廚房收納，到旅行小物、香氛、美妝收納，幾乎每次推出新品，都會在日本社群掀起討論。甚至很多人去日本時，真正買最多的不是精品，是3COINS！

日本旅行的「日常感」，正式搬進台灣

這幾年台灣人對「日系生活感」需求越來越高。尤其年輕族群、小資族與租屋族，越來越重視空間收納、居家美感、高CP值小物、有儀式感的日常生活。3COINS剛好完全符合！比起高單價品牌，它更像是一種「花小錢就能提升生活感」的存在。這也是為什麼許多人每次去日本，都會固定安排一站逛3COINS。

這麼受到台灣人歡迎的品牌，終於要進台灣了！根據官方公布資訊，3COINS台灣首店預計將在2026年8月在台北的誠品生活武昌店4F開幕。消息曝光後，也立刻在社群平台引發大量討論。不少網友直呼：「終於不用代購了」、「每次去日本都失心瘋」、「拜託價格不要太可怕」、「這間真的超容易逛到出不來」。

日幣當台幣賣？會不會直接從「好好買」變「買不下手」？

雖然目前官方尚未公布完整售價，但由於日本許多商品落在300日圓區間，因此大家最在意的，就是台灣還會不會有高CP值？畢竟過去不少日本品牌進台灣後，常被網友吐槽「日幣當台幣賣」。因此目前社群討論度最高的，其實不是商品，大家更關心的點是台灣價格、商品完整度、是否同步日本新品、熱門商品會不會缺貨。不過，許多日本控依然表示，只要價格不要差太多，還是會願意買單。

阿墨帶你直擊日本現場必買清單

在台灣首店正式開幕前，你是不是已經手癢忍不住想列購物清單了？別擔心，「MOOK玩什麼」早就幫大家做足功課了！阿墨直接前進日本3COINS現場，為大家嚴選出最值得入手的「爆紅收納神器」與「高顏值旅行小物」。現在就歡迎點開影片跟著阿墨的視角一起線上開箱，或許等到8月台灣店一開，就能馬上買到這些超級好物囉！

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