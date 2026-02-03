日本超商推「冷飲版麻婆豆腐」！一吸滿滿肉末超衝擊

生活中心／杜子心報導



日本便利商店Lawson再度挑戰味蕾極限，這回把經典熱炒料理麻婆豆腐直接變成「用喝的」，一上市立刻在社群平台掀起洗版討論。這款新品屬於Lawson自2019年推出的「喝的系列」第31彈，主打冷藏就能飲用，杯中還看得到豆腐塊與肉末，強調完整還原麻婆豆腐的麻與辣，希望滿足消費者想喝「不是甜點的飲料」，同時又能有些飽足感，每杯售價298日圓（約新台幣60多元）。









Lawson「喝的麻婆豆腐」第31彈上架，60元台幣的味覺折磨？

日本Lawson新推出的「喝的麻婆豆腐」每杯售價298日圓（約新台幣60多元）。（圖／翻攝X@MonDa_YT）

Lawson近期新推出的「飲む◯◯系列」喝的麻婆豆腐，在日本掀起廣大討論。其實Lawson這套「把食物變飲料」的創意路線早已闖出名堂，過去Lawson陸續推出過喝的霜淇淋、鬆餅、提拉米蘇，甚至連美乃滋都曾登場，累積超過30款話題商品，其中不少口味還意外收穫好評。這次選擇高人氣料理麻婆豆腐當主角，官方表示特別加入花椒帶出的麻感，加上豆腐滑順口感，希望喝起來就像在吃一碗冰鎮版麻婆豆腐，概念新奇也成功引發搶購風潮。

有網友認為喝的麻婆豆腐入口會先冒出一股奇怪酸味。（圖／翻攝自 X@nobu32871066）

不過許多網友實際嘗試後，出現兩極評價，有消費者直呼入口先冒出奇怪酸味，混著豆瓣醬與香料的氣息讓人難以下嚥，甚至有人嘗試加熱後，形容氣味更加刺鼻，痛批根本是味覺折磨；也有人反映吸管常被豆腐與肉末卡住，喝起來容易噎到，對日本人來說口味偏鹹又偏辣。但另一派網友則覺得意外順口，認為冷喝有清湯感，還有人嘗試直接倒在白飯上吃，變成另類麻婆豆腐飯。





