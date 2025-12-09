日本超商濺血！陸籍少年偷啤酒被抓包 持水果刀刺傷店員

日本廣島縣福山市一間便利商店今（9）日凌晨發生傷人案件。一名17歲中國大陸籍少年持水果刀刺傷46歲的便利商店男員工，遭到警方以殺人未遂罪嫌當場逮捕。

事發的便利商店。（圖／NNN）

根據《富士新聞網》、《日本電視台》等日媒報導，警方表示，該名居住在福山市的大陸籍少年，涉嫌於當地時間今日凌晨1時40分左右，在多治米町一間便利商店的停車場，持約9公分長的水果刀刺傷店員並企圖殺害對方。

便利商店相關人士透露，該少年將2瓶罐裝啤酒放入包包內，店員見狀後上前詢問，少年隨即逃離現場。被害男店員隨後追上去，在停車場遭少年持刀刺傷。相關人士向警方報案時表示，「有男店員在追趕順手牽羊的人」，警方趕抵現場時，發現男店員腹部遭刺。

被害男店員已被送往醫院治療，所幸無生命危險。據悉，該少年在接受調查時僅表示「沒有什麼要說的」。

警方目前正詳細調查案件經過，計劃將該少年的罪嫌從「殺人未遂」變更為「強盜殺人未遂」進行偵辦。

近期大陸人在日本暴力案件頻傳。本月5日，39歲大陸籍男子劉柯在千葉縣夷隅市一間公司，持刀多次刺向58歲日本女同事的臉部與頸部，導致被害者傷重不治。

另在本月1日，34歲大陸籍男子姜春雨持菜刀闖入東京迪士尼海洋的一間飯店宴會廳，對一名參加公司活動的男性亮刀並出言威脅「要殺了你」，所幸無人受傷。姜春雨從現場逃逸後隨後落網。

