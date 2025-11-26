日本超商甜點推薦：雪印必吃清單 從早到晚甜蜜一整天

兼具效率、高CP值與美味的「MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）」甜點，在超商或超市就能輕鬆買到，讓你的日本旅行從早到晚幸福又飽滿。

日本超商必買甜點 甜蜜伴你一整天

日本旅行的願望清單總是塞得滿滿滿，每一天都在觀光、移動、購物的輪迴裡度過。對「民以食為天」的我們來說，怎麼可能錯過「吃」的樂趣呢！日本的美食多到吃不完，去過日本的人一定也會非常認同，旅途中吃貨們最愛報到的地方，絕對就是「超商和超市」。不僅價格親民、據點遍布、隨手可得，味道更是常常超乎期待的好，再加上許多只有日本才買得到的限定商品，總讓人一邊旅行、願望清單不但沒有隨著天數減少，反而越寫越長…。

這次要推坑給大家的，就是從早到晚都能盡情享受的日本超商、超市必買甜點。這裡特別精選了擁有百年歷史、深受日本人喜愛的「MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）」經典甜點與飲品。這些日本國民級美味，絕對能讓你的旅程幸福度更加倍。

接下來，就一起來看看MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）必買商品有哪些吧！

旅途中的小確幸 療癒的日本國民級甜點

熱銷NO.1「Cream＆」奶香系列

首先要介紹的，就是「Cream＆」奶香系列！無論是在沒什麼食慾的早晨、想轉換心情的午後，或是在奔波了一整天後想療癒疲憊的身心，只要打開一杯，甜點的魔力立刻發揮效果，瞬間扭轉壞心情就是這麼簡單！作為銷量No.1(*)的甜點系列，它絕對是旅途中不可錯過的必吃代表。

這次特別從這個系列中精選出幾款一定要試的經典口味，一起來品嚐看看這些多年來深受日本人喜愛的美味甜點吧！

*「Cream＆」系列自2021年3月～2025年2月，在冷藏甜點即食市場（單品銷售）中累積銷量排名第一（資料來源：㈱INTAGE SRI+）。

Cream＆咖啡凍

日本動畫中常出現的甜點——咖啡凍，是許多遊客初次到日本時都會想嚐試的經典甜品。咖啡凍在日本一直是備受喜愛的復古系甜點，不只是喫茶店，就連在便利商店與超市都能看到它的蹤影。

在眾多咖啡凍中，最值得推薦的絕對是經典「Cream＆咖啡凍（クリーム＆コーヒーゼリー）」。這款商品在日本擁有一群死忠愛好者，它的魅力就在於濃郁、質地滑順的奶香層，與微苦咖啡凍的完美搭配。入口後，上層的奶油會在口中緩緩散發出溫和乳香，而下層的咖啡凍則帶來深沉迷人的韻味，苦甜取得絕佳平衡，從第一口吃到最後，那口感都能讓你回味無窮。不論是對甜食容易膩的人，還是熱愛咖啡的人，都絕對值得一試！

推薦的吃法是將奶香層與咖啡凍充分攪拌後再一起享用。兩者同時入口，苦甜與柔滑會瞬間在口中綻放，風味更加立體有層次。

需要注意的是，奶香層是液態狀，開封時容易飛濺，請慢慢、小心地打開喔！

基本的吃法還不夠滿足嗎？如果想把咖啡凍升級成更特別的甜點，只要在拌好的咖啡凍上擠上一些鮮奶油，再淋上一點巧克力醬，就能瞬間變身成咖啡廳等級的美味甜點！

最棒的是，它的價格相當親民。旅行時在飯店冰箱多放幾杯，想吃的時候就能用不同方式變化享用，完全是旅途中最貼心的解饞好夥伴，CP值直接爆表！

Cream＆宇治抹茶布丁

品嚐完咖啡凍後，接下來就是抹茶控的主場了！這款順應全球抹茶熱潮、備受注目的甜點，就是「Cream＆宇治抹茶布丁」。

日本以抹茶聞名世界，而這款甜點就是使用知名的宇治抹茶製成，因此能品嚐到深沉而濃郁的抹茶風味。抹茶特有的清香與淡淡苦味，加上柔滑細緻的奶香層，一口下去彷彿秒飛到京都。

如果你正在尋找一款優雅且高質感的日式甜點，或者你本身就是一位沒有抹茶就活不下去的抹茶控，那它絕對要列在你的必吃清單第一名！而且價格超親民，只要145日圓，根本找不到不吃的理由吧！

和Cream＆咖啡凍一樣，Cream＆宇治抹茶布丁也是將奶香層與布丁混合後一起吃最美味。千萬不要忽略這個攪拌均勻的步驟喔！開封時同樣要注意奶香層可能飛濺，讓我們優雅地細品這杯抹茶甜點吧！

如果想試試更華麗的吃法，只要在混合好的抹茶布丁上擠上一些鮮奶油，再撒點抹茶粉，就能立刻變身成咖啡廳等級的抹茶甜點！

建議可以先品嚐原味，再挑戰升級版吃法，兩種風味會帶來截然不同的享受。

用輕盈又飽足的早餐開啟元氣的一天

惠megumi比菲德氏菌SP優格飲

海外旅行時間分秒必爭，一大早就要開始準備移動，因此常常省略早餐。但若以空腹開啟一天，身體很快就會沒電了…。這時就非常推薦「惠megumi比菲德氏菌SP優格飲（恵 megumi ビフィズス菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ）」！它採用三重保護技術，讓比菲德氏菌SP株能夠完整、確實地抵達腸道，非常適合重視身體狀態的旅人。而且口味清爽，即使早上沒有食慾，也能輕鬆喝下。

這款「可以喝的」優格，簡直是行程緊湊旅人的救星，在慌亂的早晨可以快速解決一餐。日本旅行期間，早上來一瓶惠megumi比菲德氏菌SP優格飲，替自己開啟清爽又充滿能量的一天吧！

惠megumi比菲德氏菌SP優格飲（恵 megumi ビフィズス菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ） 價格：150日圓（未稅） 商品頁面

在忙碌的旅途中喘口氣

Prune Fe西梅一日鐵量飲用優格

提到日本旅行的樂趣，絕對少不了甜點巡禮！一整天下來吃了比平時更多的甜食，很容易讓嘴巴覺得黏膩，想換點清爽的口味，不妨試試「Prune Fe西梅一日鐵量飲用優格（プルーンFe 1日分の鉄分 のむヨーグルト）」！

微酸甜的西梅風味，非常適合作為甜點後的「味覺重置」飲品。內含鐵質、維生素B12、葉酸等平常容易攝取不足的營養素，對不想因旅行而忽略身體狀態的旅人來說，是非常理想的選擇。

這款飲用優格不僅口感清爽，還能同時補充營養，讓塞滿吃吃喝喝的日本行程也能在中途稍作喘息，恢復「原廠設定」，繼續挑戰接下來的美食接力賽。

Prune Fe西梅一日鐵量飲用優格（プルーンFe 1日分の鉄分 のむヨーグルト） 價格： 145日圓（未稅） 商品頁面

亞洲茶房系列 杏仁豆腐與芒果布丁

另一款值得推薦的清爽系甜點，就是「亞洲茶房」系列中大受歡迎的杏仁豆腐與芒果布丁口味。

「杏仁豆腐」的特色在於入口即化的滑順質地，使用杏仁霜製成，風味濃郁又帶有優雅香氣。原本屬於中式甜點，但在日本卻廣受歡迎，甚至也被列為到日本必吃的經典甜品之一。過去可能得上餐廳才吃得到，現在在便利商店就能輕鬆享受近乎餐廳等級的美味，非常適合想嘗試與眾不同的布丁系甜點，或希望用清爽甜品來轉換口味的人。

如果想要更清爽的風味，歡迎試試「芒果布丁」。它使用被稱為「芒果之王」的印度阿芳素芒果泥，甜味與清新感一次滿足。濃郁香甜的芒果風味在口中綻放，是吃完油膩食物後最理想的清爽甜點。

亞洲茶房 杏仁豆腐 / 亞洲茶房 芒果布丁（アジア茶房 杏仁豆腐、 アジア茶房 マンゴープリン） 價格：180日圓（未稅） 商品頁面：亞洲茶房 杏仁豆腐、亞洲茶房 芒果布丁

完美的一天就用甜點來收尾

Cream＆布丁＋亞洲茶房 黑芝麻布丁

旅遊雖然愉快，但一整天走來走去，難免還是會感到身心俱疲。這時最需要的，果然還是一點療癒的甜味啊！推薦「Cream＆布丁（クリーム＆プリン）」與「亞洲茶房 黑芝麻布丁（アジア茶房 黒ごまプリン）」，這兩款甜點在日本的便利商店和超市都能輕鬆買到。

「Cream＆布丁」以綿密滑順的雞蛋布丁為基底，搭配香甜濃郁的卡士達風味，以及包覆在最上層的濃厚奶香層，最後再以微苦的焦糖醬收尾。層次豐富，是最適合在夜晚慢慢享受的療癒系甜點。

而「亞洲茶房 黑芝麻布丁」則是相對少見的驚豔組合。香濃黑芝麻與奶香完美融合，呈現出高雅細緻的口感，越吃越上癮，是一款能瞬間沖散旅途疲憊的極品甜點。

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）亮點總整理

「MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）」甜品系列最大的優點，就是無論身在日本何處，都能在便利商店或超市輕鬆買到。而且大多數商品價格都落在100日圓左右，想要一次嚐遍多種口味也毫無負擔。你可以依照文章中推薦的吃法做變化，或與朋友一起共享這些多重滋味。

另外，商品本身尺寸小巧，不僅能輕鬆放進包包裡，放在飯店房間的小冰箱也完全不佔空間。從早到晚想吃就吃，讓你在旅途中隨時感受到「今天也吃得很滿足！」的療癒元氣，為日本旅行多添幾抹甜蜜。

日本旅行中慢慢累積的甜蜜小確幸

在制定旅遊行程時，除了安排景點，「吃」也同樣是不可或缺的重要行程！無論是講求效率、重視時間的旅人；偏好高CP值、注重預算的省錢派；還是對味道絕不妥協的美食家，都一定要嘗試看看JAPANKURU團隊的這份「MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）」推薦清單！

從早到晚盡情享受這些甜品的美味，不只取得方便，更能讓你的日本旅行滿意度大幅提升，讓幸福在一口一口之間層層累積～❤️