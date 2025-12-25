日本超商變了！全家、Lawson瘋設夾娃娃機

▲日本便利商店正掀起一股改變風潮，越來越多商家在店內設置夾娃娃機，以爭取更大的商機。（圖／翻攝自X@yoshinew25）

[NOWnews今日新聞] 日本便利商店正掀起一股改變風潮，越來越多商家在店內設置夾娃娃機，日本全家便利商店目標將設有夾娃娃機或寶可夢機台等遊戲機的店面擴大至5000家門市，約占日本國內門市的三分之一，讓消費者入店不僅是購物，更是來體驗樂趣，吸引外國觀光客。

根據日媒《ITmedia》報導，日本全家表示，隨著入境旅遊需求擴大及生活型態多樣化，消費行為已不僅止於「購買商品」，重視「追星（推し活）」、「體驗」與「參與」的「體驗型消費」趨勢正日益當道。為了因應這股變化，全家正致力於推行能讓顧客單純「來店」就能享受樂趣的策略。

全家打造「可以玩的便利商店」

在機台設置方面，全家透過縮減店內的內用區或雜誌架，活用騰出的空間來擺放遊戲機。除了夾娃娃機，部分門市也設置了扭蛋機，甚至實驗性地引進了寶可夢機台。目前，全家已在全日本約1600間門市導入機台，主要集中在觀光客眾多的精華區、高速公路休息站、商圈及家庭客群密集的住宅區。主要使用者為20～40歲女性、帶小孩的家長以及外國遊客。

▲除了夾娃娃機，全家還引進寶可夢機台。（圖／翻攝自X@__ohagi__）

據觀察，專程為了夾娃娃而來店的顧客正持續增加。這不僅是情侶或朋友間的娛樂，也成為家庭客群「讓孩子在附近玩耍」的場所。機台採取統一價100日圓的定價策略，並提供多款具備全球知名度的角色獎品。

全家負責人指出，夾娃娃機與扭蛋機不同，其魅力在於「能不能夾到」的過程本身，具有極高的娛樂價值。根據日本遊樂產業協會調查，日本國內包含夾娃娃機在內的獎品遊戲市場規模已達3643億日圓。全家計畫搭上這波「體驗型消費」熱潮，進一步提升「可以玩的便利商店」之娛樂定位。

Lawson緊追其後 原創商品翻倍營收

Lawson也自2024年起正式展開夾娃娃機業務，目前規模已擴大至約1300間門市。Lawson最初於2022年在缺乏娛樂設施的地區或觀光客密集的門市試行設置，旨在增加顧客到店動機。正式引進後，業績超出預期目標30％，尤其在觀光區表現最為亮眼。

為了與一般的遊樂場做出區隔並吸引回頭客，Lawson於2025年7月在約100間門市推出了與人氣直播主播合作的原創透明收納包。這項企劃吸引大量粉絲專程到店，創下比平時高出4倍的業績。

▲Lawson的「炸雞君」深受歡迎。（圖／翻攝自X@mitsumintw）

此外，Lawson自11月13日起推出原創獎品「炸雞君（Karaage-kun）迷你絨毛玩偶吊飾」，上市一個月內的銷售額即達一般獎品的2倍以上。官方預計將於2026年1月持續開發更多原創獎品，強化競爭力。

