日本超商賣「喝的麻婆豆腐」 勇者嘗鮮喊：其實還不錯

日本連鎖超商品牌羅森（LAWSON）近期推出「喝的麻婆豆腐」，每瓶售價約新台幣61元，產品上市後在社群平台掀起兩極評價。

羅森說明此次商品的發想，為了回應消費者「想喝不是甜點的飲品」、「希望能稍微有飽足感」的需求，因此把高人氣料理麻婆豆腐重新設計為飲品。產品標榜冷藏後飲用，可同時吃到麻婆豆腐的辛辣風味和花椒的麻感，以及絹豆腐滑順口感。

有網友買一杯嘗鮮，雖然吸了一口發現是冷的食物，但該名男網友覺得「其實還不錯」，不過網路上也有其他網友給出不同評價，認為「史上最難喝」、「只是把東西亂混在一起」。

