日本超商開賣1超奇葩飲品 網友崩潰：根本嘔吐物

日本超商無奇不有，近日連鎖便利商店LAWSON開賣「喝的麻婆豆腐」，顧名思義就是把麻婆豆腐做成飲料，裡頭還有豆腐、肉末，插根吸管就能開喝，這款商品引發網友熱議，有人大膽嘗試後，崩潰直呼根本是嘔吐物。

「日本失心瘋俱樂部」在社群分享，LAWSON開賣喝的麻婆豆腐，「這到底是哪個天才想出來的」。這款麻婆豆腐就被裝在一般的飲料杯中，旁邊還附了一根吸管，火紅的包裝相當具有中華風格，上頭除了品名外還寫著「這樣就能喝了！」並且標註需要冷藏在10度C以下。

打開包裝一看，冰冰的咖啡色汁液、豆腐及肉末，喝了一口讓粉專直呼「味道一言難盡」，雖然不像普通的麻婆豆腐般麻辣、重口味，但喝起來又鹹又辣，實在是不建議喝，有人怕喝起來像嘔吐物，粉專也說「不能說很像，簡直是一模一樣」。

據了解，LAWSON自2019年10月起，陸續把各種鹹食、甜食變成冷藏飲料，目前已推出30款商品，包含霜淇淋、提拉米蘇、鬆餅、美乃滋等，今年1月13日推出喝的麻婆豆腐，每杯售價298日圓，不少勇者挑戰過後紛紛宣告失敗，連加熱都無法拯救，直呼還是吃一般的麻婆豆腐就好了。

