日本超市竟賣「完整熊掌」！連毛帶爪上架…驚人售價曝光

日本近期多地頻傳黑熊沒有按時冬眠，闖入市區攻擊民眾的事件，當局獵人也因此加強獵捕行動。隨著獵捕量增加，「熊屍該如何處理」也成了新的話題。近日一名日本女網友就在超市肉品區驚見「完整熊掌」直接被包裝販售，畫面震撼程度讓她當場傻眼，也立刻在網路引起熱烈討論。









從網友貼出的熊掌照可見，毛髮、爪子都被完整保留。（圖／翻攝自 Threads ＠kitten210309）

有名女網友在Threads貼出多張熊掌被放在肉品販售區的照片，寫下「好可怕！這是平常超市會賣的嗎？」。從畫面中可見，冰櫃中不是常見的牛肉、豬肉，而是一隻隻尺寸驚人的熊掌，且熊掌沒有經過特別處理，連毛髮、爪子都完整保留，僅簡單包裝便上架，售價更高達5萬5555日圓（約新台幣1萬1222元）。

日本超市冰櫃竟擺「完整熊掌」販賣！「連毛帶爪」未經處理…驚人售價曝光

熊掌售價更高達新台幣1萬1222元，照片一曝光便掀起網友討論。（圖／翻攝自 Threads ＠kitten210309）

貼文曝光後，網友紛紛湧入討論，有人開玩笑表示「聽說右手最好吃，因為熊都用右手挖蜂蜜」；也有人指出「在古代中華料理裡，熊掌可是王族才能享用的食物」、「既然山豬、梅花鹿被獵捕後都會拿來吃，熊被撲殺後吃掉也很合理」。但質疑聲也不少，尤其是衛生問題，「我覺得不應該在處理生鮮的地方販售，真的有很多細菌」。





